“Tossindo” ou “tussindo”: qual é o certo?

Não há nada mais chato do que aquelas tosses que não vão embora! Você busca ajuda de um médico, toma os medicamentos indicados, xaropes caseiros, apela até para a inalação e nada… continua “tussindo” ! Ou seria mais correto dizer “tossindo” ? Para essa dúvida, tem remédio.

Embora cotidianamente seja comum ouvir alguém falando “tussindo”, saiba que o correto mesmo é “tossindo”, com “o”. Essa é a única forma correta do verbo “tossir” no gerúndio.

Mas fique tranquilo se você já se confundiu. A troca do “o” pelo “u” tem uma possível explicação: as outras conjugações de “tossir”. No presente do subjuntivo, por exemplo, temos:

(que eu) tussa

(que tu) tussas

(que ele) tussa

(que nós) tussamos

(que vós) tussais

(que eles) tussam

Exemplos com “tossindo”

Estava tossindo há semanas, mas se recusava a buscar um médico.

Um homem estava tossindo muito no cinema e não escutamos nada do filme.

Você não deveria vir para o trabalho tossindo dessa forma.

Estava tossindo por causa da gripe mal curada.

