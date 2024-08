Luccas Diaz “Singapura” ou “Cingapura”: qual é o nome certo do país?

Uma ilha asiática com um dos maiores PIB per capita do mundo, alto investimento em educação e os estudantes mais criativos do mundo: esse país é Singapura ou Cingapura ? As duas grafias já foram aceitas, mas apenas uma prevaleceu. Confira a explicação.

Novo Acordo Ortográfico unificou a grafia da palavra

Antes do Novo Acordo Ortográfico vigorar, em janeiro de 2009, era possível escrever a palavra com as duas grafias. Desde 2016, quando o Acordo passou a ser obrigatório no Brasil, o correto é apenas “ Singapura” , com a letra “S”.

Enquanto no Brasil era comum o uso de “Cingapura”, em Portugal a palavra já era escrita com “S”. Como o Acordo propôs a unificação da nossa escrita com a das demais nações de língua portuguesa, apenas “Singapura” passou a ser aceita.

Os alunos mais criativos do mundo

Em junho de 2024, o Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) divulgou os resultados da avaliação realizada em 2022 sobre o desempenho e a criatividade de estudantes em 56 países. Singapura conquistou o primeiro lugar, sendo reconhecida como o país com os estudantes mais criativos do mundo.

Exemplos com “Singapura”

Singapura possui o 5º maior PIB per capita do mundo.

Localizada no sudeste asiático, Singapura é composta por uma ilha principal e outras 60 menores.

Singapura é reconhecida pelo seu sistema educacional.

