Muita gente já tentou imaginar como seria nosso sistema solar se existisse mais de um sol. Mais quente? Mais frio? Com certeza as estações do ano seriam bem diferentes. Pensando mais no assunto, chegamos a questão: qual é o plural de “sol”?

A resposta para a gramática é simples: “ sóis” .

Independente da argumentação de que, como há apenas um, não há necessidade do uso do plural, a palavra pode ser pluralizada, formando o substantivo “sóis”. Acaba que o seu uso se restringe a metáforas , analogias ou hipóteses, mas ainda assim é bom saber, não é mesmo? Abaixo, confira alguns exemplos!

Exemplos

Imagina se o Sistema Solar tivesse dois sóis !

! Meus filhos são os sóis da minha vida.

da minha vida. Aqueles dois bailarinos eram os sóis da companhia.

da companhia. Nem o céu admite dois sóis , nem a terra dois senhores. (Alexandre, o Grande)

, nem a terra dois senhores. (Alexandre, o Grande) Só nós dois, sós os dois, sóis os dois. ( Caio Fernando Abreu )

