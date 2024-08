Luccas Diaz “Celeiro” ou “seleiro”: qual é o certo?

Você quer se referir a um fabricante de selas ou indicar um depósito de cereais? Dizer que uma região é fonte abundante de algo ou que alguém monta em cavalos com facilidade? Não existe palavra errada, basta entender quando usar “celeiro” ou “seleiro” .

Palavras homófonas

Isso significa que têm a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas da mesma forma, mas seus significados e grafias são diferentes. Outros exemplos de palavras homófonas são:

assento e acento

conserto e concerto

taxa e tacha

cela e sela

aço e asso

cinto e sinto

Significados das palavras

Seleiro

A palavra “ seleiro ” pode ser usada como substantivo masculino ou adjetivo, e possui diferentes significados. Pode se referir ao fabricante de selas, ao dono de uma selaria, a alguém que monta bem a cavalo ou a um cavalo que aceita a sela com facilidade. Derivada de “sela”, a palavra “seleiro” deve ser escrita com “s”.

Ele é reconhecido como grande seleiro da região;

O homem treina diariamente com os cavalos por não se considerar um bom seleiro .

Celeiro

Já o substantivo masculino “ celeiro ” refere-se a um depósito ou armazém de cereais, forragem ou palha. A palavra também é usada para indicar um país que produz cereais em grande quantidade e, em sentido figurado, como uma fonte inesgotável de qualquer coisa. Exemplos com seleiro e celeiro :

Os suprimentos ficarão estocados no celeiro;

O Litoral Norte de São Paulo é celeiro de talentos do surfe nacional.

Confira outras Dúvidas de Português .

