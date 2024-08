Luccas Diaz 5 livros que vão te ensinar a escrever melhor – para o vestibular e a vida

Há quem diga que escrever bem é uma arte. A crença não está errada: assim como no mundo das artes visuais, dos esportes ou dos instrumentos musicais, é preciso muito treino e consistência para alcançar os melhores resultados. Por mais que estejamos o tempo todo falando, lendo, escrevendo ou pensando em Língua Portuguesa , manejar o idioma com maestria não é tão simples quanto parece. Principalmente, quando falamos de regras gramaticais e da temida norma padrã o. Sim, ela mesma, a modalidade da língua que é cobrada em textos formais, artigos acadêmicos e, claro, nas redações do Enem e vestibulares.

Não há atalho: para escrever bem é necessário estudo e prática. Mas, para te auxiliar no processo, há livros que miram diretamente na jugular das maiores dificuldades da língua. O GUIA DO ESTUDANTE foi atrás deles e selecionou 5 obras que vão te ensinar a escrever melhor .

1. “Truques da Escrita”, de Howard S. Becker

Um clássico da área, “Truques da Escrita” de Howard S. Becker oferece dicas valiosas para superar barreiras e pressões no aprendizado da escrita. Com um estilo informal e acessível, o autor ensina a escrever de forma clara e direta, ajudando estudantes e pesquisadores a evitar, por exemplo, vícios de linguagem e uso excessivo da voz passiva.

2. “Sou péssimo em português”, de Cíntia Chagas

Tem dúvidas sobre “a longo prazo” ou “em longo prazo”? Ou sobre “assistir o” ou “assistir ao”? O livro “Sou péssimo em português” é para você! A professora Cíntia Chagas utiliza histórias divertidas e pessoais para ensinar regras de gramática de forma leve e memorável. Com contos que misturam gramática com experiências cotidianas, o livro facilita o aprendizado e aprimora suas habilidades de comunicação e escrita de maneira divertida.

3. “Escrever melhor: guia para passar os textos a limpo”, de Dad Squarisi e Arlete Salvador

Em “Escrever melhor: guia para passar os textos a limpo”, os professores Dad Squarisi e Arlete Salvador mostram como transformar textos comuns em escritos sedutores e agradáveis de ler. Com orientações claras, o livro ensina a tornar o texto conciso, objetivo e envolvente, apontando os erros mais comuns e oferecendo caminhos para escapar das (várias) pegadinhas da Língua Portuguesa.

4. “Para falar e escrever melhor o português”, de Adriano da Gama Kury

A obra adota um estilo bem-humorado e acessível para ensinar o leitor a arte de falar e escrever corretamente. Com capítulos como “Hífen – Tracinho Trapalhão” e “No princípio era o verbo ”, Adriano da Gama Kury conduz o estudante à boa redação e à comunicação eficaz, apresentando de forma didática os aspectos mais importantes da gramática. Ideal para quem busca melhorar suas habilidades de comunicação de maneira leve.

5. “Gramática fácil”, de Evanildo Bechara

O professor Evanildo Bechara é referência no ensino de gramática. Em sua obra “Gramática Fácil”, de 2021, traz novas observações e exemplos que refletem a linguagem contemporânea e o novo Acordo Ortográfico. Com explicações acessíveis e exemplos práticos, Bechara facilita a compreensão das regras gramaticais, tornando a obra um bom aliado tanto para estudantes quanto para profissionais que buscam uma consulta rápida.

