Ludimila Ferreira Curso gratuito da USP dá aulas de redação e cidadania

O Projeto Redigir , organizado por alunos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) , abre inscrições no dia 12 de agosto para o curso gratuito de “Comunicação e Cidadania” que vai acontecer entre 14 de setembro e 7 de dezembro de 2024.

As aulas do projeto contam com debates de temas atuais, passando também por discussões de conceitos de gramática , linguagem e redação. O curso é presencial e vai acontecer aos sábados de manhã na ECA, das 9h30 às 13h.

+ Os cursos da USP que estão entre os melhores do mundo

Quem pode participar

É necessário ter no mínimo 16 anos de idade e não ter realizado curso de graduação em qualquer instituição pública de ensino superior. O preenchimento das vagas é baseado em critérios socioeconômico, escolaridade e renda.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sala do Projeto Redigir, no Departamento de Jornalismo e Editoração (CJE) do campus da USP Butantã . Os selecionados serão contatados pelo e-mail e número de telefone cadastrados no momento da inscrição, entre os dias 2 e 6 de setembro 2024.

Endereço: Campus Butantã – Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Butantã, São Paulo (SP), 05508-020

Dias e horários das inscrições:

12 a 16 de agosto, das 19h às 21h30 17 de agosto das 13h às 15h 19 a 23 de agosto, das 19h às 21h30 24 de agosto das 13h às 15h



Documentos necessários para realizar a inscrição (versões físicas ou cópias digitais):

RG;

Comprovante de escolaridade do último ano cursado;

Comprovante de renda;

Declaração de responsável autorizando inscrição de menor de 18 anos.

+ Fuvest 2025: datas, provas, redação e o que estudar

Projeto Redigir da ECA-USP

Fundado em 1999, foi inicialmente direcionado para vestibulandos. Mais tarde, o projeto adquiriu caráter mais amplo, contando com participantes de diversas unidades da USP. O foco é a comunicação e o entendimento da língua como um mecanismo vivo.

Para mais informações sobre o projeto e as inscrições, pode-se entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou através do Instagram do projeto.

Curso “Comunicação e Cidadania” do Projeto Redigir da ECA-USP

Quando: 14/09/2024 a 07/12/2024 das 9h30 às 13h

Continua após a publicidade

Quem pode participar: Estudantes que tenham a partir de 16 anos ou pessoas que não tenham realizado curso de graduação em qualquer instituição pública de ensino superior

Como participar: Realizar inscrição presencialmente na sala do Projeto Redigir, localizada no Departamento de Jornalismo e Editoração (CJE) da USP.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.