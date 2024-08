Ludimila Ferreira Como pegar o certificado do Encceja?

Estão disponíveis os certificados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja ) que foram realizados no ano de 2023 e anteriores. Após ser aprovado, é preciso seguir alguns passos para obter o documento que comprova a conquista da qualificação e se você ainda não sabe como pegar o certificado, o GUIA DO ESTUDANTE te ajuda.

Os candidatos que atingiram, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e tirou nota igual ou maior do que 5 em redação, tem direito ao certificado de conclusão – seja do Ensino fundamental ou do Ensino Médio. Com o diploma em mãos, poderão se inscrever, por exemplo, para as próximas provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) e em programas governamentais de ensino superior ou técnico, como o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), o Programa Universidade para Todos ( Prouni ) e o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ).

Abaixo, confira como pegar o certificado do Encceja!

Como pegar o certificado do Encceja

Cheque no seu boletim do Encceja qual é a instituição certificadora. Atualmente, existem duas opções: a Secretaria de Educação do Estado ou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia , ambos do município selecionado pelo candidato no momento da inscrição.

O atendimento é oferecido em 283 campi de 32 institutos credenciados, distribuídos em 24 unidades da Federação.

No Gov.br , site do Governo Federal, há o passo a passo para aqueles que escolheram os seguintes institutos:

Depois de encontrar a instituição escolhida, é necessário ter alguns documentos em mãos para prosseguir com o atendimento. A documentação padrão está abaixo:

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Carteira de Identidade (RG) ou, outro documento oficial com foto

Boletim Individual de Resultados do ENCCEJA

Declaração de que o candidato NÃO concluiu o Ensino Médio

É importante, porém, checar se é necessário algum documento adicional.

O Encceja 2024 acontece em 25 de agosto.

