Taís Ilhéu “Carroça” ou “carrossa”: qual é o certo?

Até existem outras formas de chamar esse transporte, como “charrete” ou “carroção”, dependendo do caso. Mas “carrossa”, certamente, não está entre as possibilidades! Caso esteja se referindo ao carro rudimentar, com duas rodas, geralmente puxado por cavalo, burro ou boi, a forma correta de escrever é “carroça”, com “ç”.

Essa é a única grafia registrada nos dicionários e no VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. E olha, os dicionários também trazem algumas outras definições um tanto inusitadas para a palavra, além do meio de transporte. Confira algumas, segundo o Michaelis:

Freguês que não paga seus débitos em dia (regionalismo no Rio de Janeiro)

Carro velho e sem cuidados; calhambeque (uso coloquial)

Carruagem adornada e luxuosa (uso antigo)

Pessoa lenta (no sentido figurado)

Veículo que se move lentamente (também no sentido figurado).

Exemplos com “carroça”

Nas novelas de época, sempre há os personagens que vivem na roça e andam de carroça;

Você já passeou de carroça?

A carroça era usada principalmente para as atividades rurais, como carregar a ração;

Não colocou o cavalo para conduzir a carroça porque estava muito pesada.

Veja outras dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.