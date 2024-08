pzocchi Por que há mais países nas Olimpíadas do que na ONU?

Você sabia que há mais países nas Olimpíadas de Paris 2024 do que na ONU (Organização das Nações Unidas)? A competição esportiva ganha de 205 a 193, e há ainda o caso da Rússia, país integrante da ONU e que está suspenso do torneio olímpico como sanção à sua atuação na guerra da Ucrânia. Como se explica essa discrepância? O GUIA DO ESTUDANTE te ajuda!

O conceito de país, apesar de parecer óbvio, é controverso e encerra disputas políticas. Podemos dizer que um país é um Estado com território definido, população permanente, instituições e governo . Para ser um país, é preciso também ter soberania nacional – ou seja, controlar o território tanto internamente como nas relações com os demais países – e reconhecimento internacional .

A lista dos 13 participantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) que não são reconhecidos pela ONU contém situações diferentes.

Quais delegações a ONU não reconhece?

Comecemos por Taiwan , que participa das Olimpíadas com o nome de Chinese Taipei (referência à sua capital). Apesar de ter fronteiras, instituições, governo e população, não é reconhecido pela ONU, pois a China a considera uma província rebelde, e não aceitaria integrar a entidade ao lado de Taiwan. Resultado, pelo peso político da China, Taiwan fica de fora.

Por conta disso, a ilha na costa da China mantém relações diplomáticas com apenas 12 países no mundo. O Brasil, por exemplo, não reconhece diplomaticamente Taiwan como país (ou seja, não mantém uma embaixada em Taipei), mas reconhece extraoficialmente, por meio de uma representação comercial, que Taiwan também mantém em Brasília.

Hong Kong é um caso diferente. Antigo território britânico na China por 156 anos, foi reincorporado à soberania chinesa em 1997 como Região Administrativa Especial, sob o lema “um país, dois sistemas” (comunista e capitalista). Hong Kong deverá manter pelo menos até 2047 seu sistema econômico e autonomia administrativa próprios, mas a política externa e o controle de suas fronteiras já são do estado chinês.

Está em evidência neste momento a questão da Palestina , composta pela Cisjordânia e a Faixa de Gaza , essa última sob pesado ataque militar israelense há vários meses. Os palestinos têm um comitê olímpico próprio, mas na prática não possuem soberania nacional: o Estado de Israel controla os territórios, tanto suas fronteiras, quanto suas relações econômicas com o resto do mundo.

Caso semelhante é o de Kosovo , região da ex-Iugoslávia (dissolvida a partir de 1991) que tem maioria da população albanesa e busca independência da Sérvia , mas ainda não obteve amplo reconhecimento internacional como país soberano.

Os demais participantes são ilhas ou arquipélagos sob controle de outros países, mas que competem de forma independente nas Olimpíadas.

Samoa Americana e Guam , no oceano Pacífico, e Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas , no Caribe, são territórios dos Estados Unidos . Bermudas , Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas , todas no Caribe, são territórios ultramarinos do Reino Unido . Aruba , no Caribe, é oficialmente uma “dependência” da Holanda , e as Ilhas Cook , no Pacífico sul, são associadas à sua vizinha Nova Zelândia . Na arena olímpica, porém, desfilam com suas delegações, bandeiras e hinos, afirmando uma nacionalidade que ainda precisam obter nas relações internacionais.

