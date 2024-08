Julia Di Spagna 5 razões que explicam por que ler no papel é mais vantajoso para aprender

Tablets, e-readers , celulares… está cada vez mais fácil ler com dispositivos digitais por aí. Com o avanço da tecnologia, é comum encontrar muitas pessoas que optaram pela leitura em telas pela praticidade no dia a dia, facilidade – e até economia – na hora de conseguir novos títulos e diversidade que apps costumam proporcionar. No entanto, estudos mostram que a leitura em papel ainda oferece vantagens significativas para o aprendizado, compreensão do texto, concentração e memorização.

Talvez você já tenha sentido isso enquanto lê, mas o GUIA DO ESTUDANTE reuniu alguns benefícios desse formato e pesquisas sobre o tema para você entender o que está por trás disso. Confira abaixo:

1. Melhor retenção de informação

Quando lemos em papel, temos um maior senso de localização espacial do texto, o que ajuda a lembrar onde encontramos uma informação específica. Essa “memória espacial” permite que associemos o conteúdo lido à sua posição na página, o que facilita a lembrança posterior.

Além disso, um estudo conduzido por cientistas da Noruega e da França concluiu que o bom e velho papel é mais eficaz para fixar as narrativas e a ordem cronológica do texto, por tudo que envolve a leitura. A visualização das palavras, o peso do material e até mesmo o cheiro do papel ativam várias áreas do cérebro de uma só vez, estimulando e facilitando o aprendizado e a retenção das informações.

“É quase como meditar”, disse Anne Mangen , professora do Centro para Educação e Pesquisa em Leitura da Universidade de Stavanger , na Noruega, o principal nome por trás do levantamento.

2. Menos distrações

Dispositivos digitais muitas vezes vêm com uma infinidade de notificações e opções que podem desviar nossa atenção. Redes sociais, e-mails e aplicativos podem interromper a leitura e dificultar a concentração. Em contraste, um livro físico não tem essas distrações, permitindo que você se concentre totalmente no material.

O texto impresso estimula uma leitura mais lenta e concentrada do que o texto em tela, que geralmente é ditado pelo ritmo das redes sociais e do multitasking , segundo a pesquisadora Naomi S. Baron , professora emérita de Linguística da American University em Washington (EUA).

“Muito do que fazemos no mundo digital é veloz: olhar para um post no Facebook, uma foto no Instagram, os resultados de jogos de futebol, e daí seguir adiante. Com o texto impresso, presumindo que você não vai estar checando o seu telefone, você tende a focar mais”, disse em entrevista à BBC News Brasil .

3. Melhor compreensão do texto

Ler em papel também pode promover uma compreensão mais profunda do texto. Estudos mostram que, nesse formato, as pessoas tendem a processar a informação de forma mais profunda e a fazer conexões mais significativas com o material. Isso porque a leitura em papel permite uma interação mais física e tangível com o texto.

“As pesquisas dos últimos dez anos mostram que, se você medir a compreensão – o quantas pessoas se lembram do que leem –, ela é quase sempre melhor no texto impresso, especialmente para textos longos”, completou Baron.

4. Menos cansaço visual

A leitura em telas pode causar cansaço visual devido à exposição prolongada à luz azul dos dispositivos. Isso pode levar a dores de cabeça e fadiga ocular. Já os impressos não têm esse problema, são visualmente menos exigentes e proporcionam uma leitura mais confortável e menos cansativa para os olhos. Sem contar que os estímulos emanados da tela e da associação com atividades lúdicas geram perda de foco.

“Quando você está lendo em um nível superficial, não está necessariamente dando atenção aos tipos de detalhes que permitirão que compreenda a mensagem mais facilmente e melhor”, disse a neurocientista americana Maryanne Wolf , professora da Universidade da Califórnia e autora da obra “ O Cérebro no Mundo Digital “, em entrevista à Veja .

5. Experiência sensorial e emocional

O papel oferece uma experiência sensorial que muitos leitores acham agradável e imersiva. O toque, o cheiro e até mesmo o som das páginas virando podem criar uma conexão emocional maior com o material, tornando a leitura mais envolvente e memorável.

