Luccas Diaz Resultado do Prouni 2024 do 2º semestre é divulgado nesta quarta

O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta quarta-feira (31) o resultado da primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para todos) 2024 de segundo semestre. Para garantir a bolsa, os candidatos selecionados devem realizar o envio de documentos que comprovem as informações prestadas durante a inscrição até o dia 14 de agosto .

A consulta do resultado e o envio de documentos devem ser feitos via Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . Nas redes sociais, no entanto, candidatos relatam instabilidade na plataforma. Usuários relatam que o resultado da 1ª chamada consta ainda como “Não iniciado” no site.

As inscrições na edição de 2º semestre do Prouni 2024 aconteceram entre os dias 23 e 26 de julho. O programa oferta bolsas integrais (100%) ou parciais (50%) em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Para participar, é necessário se enquadrar nos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo programa e ter feito, pelo menos, uma das duas últimas edições do Enem – no caso, o Enem 2022 ou 2023.

Os candidatos não selecionados na primeira chamada devem aguardar ainda a divulgação da segunda chamada, marcada para o dia 20 de agosto .

Comprovações da 1ª chamada

Para efetivar a matrícula e garantir a bolsa, os candidatos pré-selecionados no Prouni 2024/2 devem comprovar as informações fornecidas durante o ato inscrição junto à instituição onde foram aprovados.

Este processo ocorre desta quarta-feira (31) até o dia 14 de agosto . Durante esse mesmo período, algumas faculdades podem exigir que os pré-selecionados façam ainda uma prova adicional, similar a um vestibular – especialmente em cursos muito concorridos, como Medicina . Essa informação estava disponível no período de inscrição do Prouni.

Além de atender aos critérios socioeconômicos, para participar do programa era necessário ter obtido uma média superior a 450 nas provas do Enem 2022 ou 2023 e não ter zerado a redação.

Envio de documentos

Em razão de confirmar as informações da inscrição, os candidatos devem apresentar uma série de documentos à instituição onde pretendem estudar. O envio dos arquivos serve para comprovar a identidade, a condição socioeconômica e a trajetória escolar do candidato.

Embora a lista de documentos possa variar entre as instituições, o MEC fornece uma lista que abrange todas as possíveis exigências:

Documentos de identidade;

Comprovante de residência;

Comprovantes de rendimentos.

Neste outro texto, o GUIA DO ESTUDANTE te explica a lista completa, com explicações detalhadas sobre cada exigência .

É responsabilidade do candidato verificar os horários de atendimento da faculdade e se a entrega dos comprovantes será feita online ou presencialmente.

Calendário Prouni 2024/2

Consulta de bolsas: 18 de julho;

Período de inscrições: 23 a 26 de julho;

Resultado da 1ª chamada: 31 de julho;

Comprovação de documentos da 1ª chamada: 31 de julho a 14 de agosto;

Resultado da 2ª chamada: 20 de agosto;

Comprovação de documentos da 2ª chamada: 20 a 30 de agosto;

Período para demonstrar interesse na Lista de Espera: 9 a 10 de setembro;

Resultado da Lista de Espera: 13 de setembro;

Comprovação de documentos da Lista de Espera: 16 a 25 de setembro.

