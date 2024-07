Ludimila Ferreira “Flagrante” ou “fragrante”: qual o certo?

“Um homem fragrante foi pego em flagrante , aplicando ainda mais perfume sob suas roupas”. Opa, isto está certo ? A aplicação excessiva de perfume pode acabar em um ataque de rinite , porém, aos olhos da gramática , a frase está correta e as duas palavras existem na Língua Portuguesa . Mas atenção: apesar de serem parecidas, possuem significados diferentes e devem ser usadas em situações distintas!

Abaixo, confira a diferença entre “flagrante” e “fragrante”, e quais são os seus significados na língua portuguesa.

+ 4 doenças que você está falando o nome errado

Palavras parônimas

“Fragrante e flagrante” são parônimos, isto quer dizer que são palavras escritas e pronunciadas de forma parecida, mas seus significados são diferentes. Existem diversos vocábulos na Língua Portuguesa assim, como:

Absorver e absolver;

Delatar e dilatar;

Imergir e emergir;

Diferido e deferido;

Discriminar e descriminar;

Entre outras.

Além disso, são adjetivos de dois gêneros, ou seja, uniformes, porque apresentam sempre a mesma forma tanto no gênero feminino, quanto no masculino por serem terminados em “-e”.

+ O plural dessas 5 palavras vai te surpreender

Flagrante

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

“Flagrante” se refere a alguma coisa que é incontestável, evidente, notória, vista no momento em que está acontecendo . Como, por exemplo, uma prisão em flagrante. Também significa acalorado e ardente.

“Flagrante delito” é o exato momento em que uma pessoa está cometendo um crime.

Homem foi pego em flagrante portando 30g de maconha.

Os sujeitos recorreram ao juiz pois a punição foi uma injustiça flagrante.

+ Veja como evitar 7 erros comuns (e fáceis) de português

Fragrante

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

“Fragrante” se refere a alguma coisa ou a alguém perfumado, cheiroso, que exala um odor agradável.

Continua após a publicidade

Esta flor tem um perfume fragrante.

Ela tinha o cheiro de uma rosa fragrante.

Aquela comida era tão fragrante que ficou fixada em minha memória.

Por essa, você não esperava, não é? Confira outras dúvidas de Português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.