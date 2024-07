Ludimila Ferreira Resultado da isenção da Unicamp 2025 é divulgado nesta terça

A lista com o nome dos candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição na Unicamp 2025 , prova que é a principal porta de entrada para a Universidade Estadual de Campinas, é divulgada nesta terça-feira (30). Os candidatos podem fazer a consulta no site oficial da Comvest . Um e-mail confirmando a informação também deve ser enviado a partir de hoje.

Porém, atenção: a isenção da taxa não garante a inscrição no vestibular. Independente do resultado da solicitação, o candidato deve realizar a inscrição entre os dias 1º e 30 de agosto . Quem não foi contemplado, ainda pode pedir a redução parcial da taxa de inscrição (50%) entre os dias 5 e 7 de agosto.

Abaixo, confira o calendário completo da Unicamp 2025 e mais detalhes sobre o vestibular .

Calendário Unicamp 2025

Inscrição no vestibular : de 1º a 31 de agosto

: de 1º a 31 de agosto Solicitação da redução parcial da taxa de inscrição (50%): de 5 de agosto às 9h a 7 de agosto às 17h

de 5 de agosto às 9h a 7 de agosto às 17h Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase : 1º e 2 de dezembro

: 1º e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música) : setembro

: setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos) : dezembro

: dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

Vestibular da Unicamp: o que esperar?

Este ano, a prova será aplicada em horário inédito: no período da manhã. De acordo com a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) , as provas serão iniciadas às 9h da manhã e a abertura dos portões será feita às 8h. A prova da Unicamp costuma ser abrangente e contextualizada, cobrando os principais conteúdos do Ensino Médio de forma equilibrada, sem priorizar temas específicos. Além disso, é separada em fases e dias.

Primeira e segunda fases:

A primeira fase do vestibular é composta de 72 questões de múltipla escolha divididas em Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, Inglês, Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física), e Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). Há quatro alternativas por questão.

do vestibular é composta de 72 questões de múltipla escolha divididas em Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, Inglês, Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física), e Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). Há quatro alternativas por questão. A segunda fase é aplicada em dois dias consecutivos, com 30 questões dissertativas no total, além de uma redação .

Primeiro e segundo dias:

O primeiro dia inclui questões de Língua Portuguesa e Literatura, interdisciplinares de Inglês e Ciências da Natureza, e uma redação.

inclui questões de Língua Portuguesa e Literatura, interdisciplinares de Inglês e Ciências da Natureza, e uma redação. No segundo dia , há uma prova comum de Matemática e Ciências Humanas, variando o número de questões de Matemática conforme o curso, e provas específicas para cada área de conhecimento.

