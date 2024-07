pzocchi Contagem regressiva para o Encceja 2024: como são as questões da prova

Quem quer obter o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio tem agora menos de um mês para se preparar para a prova. O Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) está marcado para 25 de agosto, domingo, de manhã e de tarde.

A prova é composta por uma redação e quatro exames com 30 questões cada um, nas áreas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. As questões são objetivas e de múltipla escolha (quatro alternativas cada). Pode prestar a prova do ensino fundamental quem tiver 15 anos ou mais no dia 25 de agosto, e a prova do ensino médio, 18 anos ou mais. Os participantes inscreveram-se em maio.

+ Redação do Encceja 2024: quais são os temas possíveis?

Como se preparar para o Encceja?

Na prova do Encceja, os candidatos respondem questões sobre todas as áreas do conhecimento – Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza Inep/Reprodução

Neste momento, a melhor forma de se preparar é “treinar” com as provas de anos anteriores disponíveis no site do Inep – órgão que organiza o exame. Isso pelo seguinte: o fundamento básico das provas são as matérias constantes do currículo e um conjunto de habilidades e competências referentes a cada nível de ensino. O Encceja valoriza a capacidade do candidato de usar seus conhecimentos em situações reais de vida em sociedade. Por isso, nada melhor do que fazer versões anteriores da própria prova para entender na prática como ela funciona.

Continua após a publicidade

O ideal é simular as mesmas condições da prova : separar um dia inteiro, fazendo pela manhã as provas de Ciências da Natureza e Matemática, e de tarde, Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.

+ O que cai na prova do Encceja?

As questões objetivas do Encceja

É importante saber, ainda, que o Encceja apresenta uma característica semelhante ao Enem : está muito baseado em competência leitora , ou seja, na capacidade do estudante em ler uma questão, compreender as informações ali colocadas e com base nisso responder à questão.

Selecionamos aqui dois exemplos da prova de 2020 (última disponível no site do Inep). Veja primeiro esta questão de Linguagens e Códigos.

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução: veja que o candidato não precisa saber nada sobre “ obesidade infantil ” para responder à questão, pois as informações necessárias para a resposta estão todas no enunciado. Portanto, a questão “mede” a capacidade do aluno de entender o texto e achar a resposta.

Vejamos: não poderia ser a alternativa A , pois o texto não aborda diferenças de classe social. Também não está certa a letra B , pois o texto, quando fala de “insegurança”, isenta a família que fica em casa. Não é a letra C , pois os fatores listados citam 22% de obesos, tratando o problema como coletivo. A resposta correta é a alternativa D , que fala em “problema social” (atinge grande números de jovens) com “múltiplos determinantes” que estão listados no texto.

+ O que mais cai na prova de Linguagens do Encceja?

Continua após a publicidade

Temos ainda uma questão de Matemática.

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Neste caso, o texto explica em palavras uma certa situação: o patinete custa R$ 4,00 para andar por dez minutos, depois dos quais cada minuto custa mais R$ 0,50. Pede ao aluno que diga qual gráfico retrata essa mesma situação . A competência de ler textos tem de se estender a gráficos (além de mapas, fotos etc.) .

Note que, no gráfico , a linha horizontal embaixo marca os minutos (0, 5, 10…), e a linha vertical à esquerda marca o dinheiro gasto (0, 2, 4, 6…). Quando se começa o uso do patinete (tempo 0) o custo já é R$ 4,00, e se mantém assim até os 10 minutos (a linha reta permanece na altura de 4). A partir do ponto (10, 4) a linha passa a subir 0,50 a cada 1 (R$ 4,50 em 11, R$ 5,00 em 12…), ou seja, em mais 20 minutos (na linha horizontal) mais R$ 10 (na linha vertical).

Continua após a publicidade

O gráfico correto é o da letra A .

+ O que mais cai na prova de Matemática do Encceja?

É importante saber ainda que, no caso das questões, as notas, tal como no Enem , são dadas com base na TRI (teoria da resposta ao item) , e não de 0 a 1000. A nota se baseia no grau de dificuldade de cada questão respondida de forma certa ou errada.

Em cada disciplina do Encceja que o aluno obtiver mais de 100 pontos de nota, ele já obtém a certificação daquela matéria. Caso ele não consiga nas cinco áreas (as 4 e a redação), ele pode, no ano seguinte, fazer o Encceja só nas áreas em que não conseguiu certificar, para, no final, obter o certificado de conclusão daquele nível de ensino.

Continua após a publicidade

+ Conheça a TRI, método de avaliação do Enem capaz de descobrir ‘chutes’ na prova

Como é a redação do Encceja?

No caso da redação, tanto para Ensino Fundamental como Médio, o exame exige um texto dissertativo-argumentativo, entre 5 e 25 linhas escritas. Esse tipo de texto é o mesmo usado para o Enem, e sua fórmula é básica: a partir do tema proposto e dos elementos de apoio fornecidos na prova, deve-se elaborar um texto simples, direto e com opiniões baseadas em argumentos sólidos .

+ Encceja: veja temas de redação de edições anteriores

O tema da redação do Encceja 2023 para o Ensino Médio foi “ Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador ”, e a prova vinha com textos motivadores com informações e dados. Sobre essa base, o candidato deveria escrever a sua redação, apresentando o problema, desenvolvendo um cenário (que poderia se apoiar nos elementos apresentados, mas, de preferência, sem copiá-los), listando dois ou três argumentos e concluindo com algumas propostas de “ações”, tal como proposto no tema.

Para que o aluno obtenha a certificação na redação, precisa obter ao menos a nota 5. Para a redação, vale o sistema tradicional de notas: vai de 0 a 10. A nota zero é reservada para textos com menos de 5 linhas (se houver alguma parte copiada dos textos motivadores, as linhas copiadas são descontadas do total) ou que fujam do tema proposto.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.