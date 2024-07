Taís Ilhéu “Magoou” ou “maguou”: qual é o certo?

Sem rodeios e direto ao ponto: se você está tentando falar o verbo magoar na 3ª pessoa do passado (mais especificamente pretérito perfeito do indicativo), o correto é “ magoou “, com duas letras “o” e apenas um “u”. “ Maguou “, com dois “u”, não está registrado nos dicionários e não existe na Língua Portuguesa.

“Magoar”, de acordo com o dicionário Michaelis, tem algumas definições. A primeira é “sentir dores por efeito de alguma contusão; contundir(-se), ferir(-se), machucar(-se)”. Já a figurada – e mais popular – é “causar, inspirar ou sentir mágoa; desgostar(-se), melindrar(-se), ofender(-se), ressentir(-se)”.

O verbo tem origem no latim maculare .

Exemplos

Ela magoou a amiga quando mentiu sobre o acontecido.

Quem foi que te magoou tanto?

Ninguém magoou tanto minha mãe quanto meu pai.

Você é capaz de perdoar alguém que já te magoou?

Ela magoou todas as pessoas com quem convivia ao agir daquela forma.

