Dúvida de português: quando usar “que” ou “quem”

“Que” ou “quem”? Já se confundiu na hora de usar esses pronomes? Na Língua Portuguesa, saber quando usá-los faz toda a diferença para garantir clareza e precisão na comunicação. Embora eles tenham papéis semelhantes, cada um tem suas próprias regras e funções que podem confundir até mesmo os mais experientes na escrita. Afinal, quando usar “ que ” ou “ quem “?

Pensando nisso, o GUIA DO ESTUDANTE reuniu alguns exemplos práticos e dicas para ajudar você a acertar em diferentes contextos.

Quando usar “que”

O pronome “que” é versátil, podendo se referir a pessoas, coisas ou ideias. Ele é usado para introduzir orações adjetivas , que qualificam ou dão mais informações sobre o antecedente.

Confira alguns exemplos:

Para coisas: “O carro que eu comprei é vermelho.”

Para ideias: “A proposta que você fez é excelente.”

Para pessoas: “A mulher que estava na fila é minha amiga.”

O “que” também pode atuar como sujeito, objeto direto ou indireto na oração relativa.

Exemplos com funções diferentes:

Sujeito: “O filme que ganhou o prêmio é emocionante.” (O filme é o sujeito da oração.)

Objeto direto: “O livro que você me emprestou é ótimo.” (O livro é o objeto direto.)

Objeto indireto: “A razão que eu fui embora é pessoal.” (A razão é o objeto indireto.)

Quando usar “quem”

Já o pronome “quem” é usado exclusivamente para referir-se a pessoas e, em alguns casos, para indicar pessoas indeterminadas.

Veja exemplos:

Referência direta: “A mulher quem eu vi ontem era muito gentil.”

Indeterminado: “Quem encontrar a resposta, deve entregá-la ao professor.”

O “quem” também pode ser usado como sujeito ou objeto na oração relativa. No entanto, quando se refere a pessoas, pode ter um sentido mais formal ou específico do que “que”.

Exemplos com funções diferentes:

Sujeito: “Quem estuda muito, tem melhores resultados.” (Aqui, “quem” é o sujeito da oração relativa.)

Objeto direto: “A pessoa quem eu admiro muito venceu o prêmio.” (Aqui, “quem” é o objeto direto.)

