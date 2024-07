Luccas Diaz “Mexerica” ou “mixirica”: qual é o certo?

Frutinha cítrica, ácida e adocicada, de cor alaranjada. Estamos falando da mexerica . Ou seria mixirica ? “Mexerica” ou “mixirica”: qual é o certo?

O correto é “mexerica”; “mixirica”, com “I”, está incorreto. O palavra vem do verbo mexericar, que tem a conotação de espalhar algo, assim como o cheiro da fruta, que se espalha no ambiente quando é consumida”, diz o professor Luiz Fernando Schibelbain , Líder de Bilíngue e Habilidades do Século 21 da School of Schools Soluções Educacionais.

O professor também explica por que a palavra se grafa com “X”: “é devido a sua etimologia e às regras de formação de palavras na língua portuguesa. Após a sílaba ‘me-‘, usa-se o ‘x’ para representar o som /ʃ/, como em ‘mexer’, ‘mexicano’, etc.”.

Como a fruta é conhecida na sua cidade?

A mexerica recebeu uma infinidade de nomes no Brasil, tanto por pequenas variações de espécies quanto por questões linguísticas. Ela é conhecida com esse nome nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, especialmente em São Paulo e Goiás. Já, no Rio de Janeiro, ela é chamada de tangerina; no Rio Grande do Sul, como bergamota; no Paraná, é famosa como a ponkan ou mimosa, e no Nordeste, você encontra como laranja-cravo.

“A compreensão das variações regionais de vocabulário também enriquece o entendimento cultural e linguístico dos estudantes, algo valioso para a interpretação de textos no Enem , por exemplo”, dá a dica o especialista Schibelbain. Então fique de olho sempre que aparecer variações regionais de palavras, como é o caso da “mexerica”. Assim a chance de você mandar bem nos vestibulares será maior.

Exemplos

A fruta é muito encontrada nas literaturas portuguesa e brasileira. Olha só a poesia infantil “A mexerica”, do escritor Sérgio Caparelli .

“Escute bem o que eu digo

a mais à toa é a mexerica

que na mexeriqueira fica

agarradinha em mexericos.”

Quer mais exemplos? Veja aqui como você pode usar essa palavra no dia a dia.

Eu adoro comer mexerica no café da manhã.

A mexerica está muito doce este ano.

Ela descascou uma mexerica para o lanche.

O suco de mexerica é refrescante.

Na feira, as mexericas estão em promoção.

Confira outras dúvidas de Português .

