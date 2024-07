Ludimila Ferreira “Cheio” ou “enchido”: qual o certo?

Algumas pessoas dizem que é preciso olhar para o lado bom da vida. Não se apegar às partes que faltam, mas sim nas possibilidades abertas pelo que já existe ali, disponível. Como diz aquele ditado, de olhar o copo meio cheio , sabe? Ou seria enchido ? Para descobrir qual o certo , “cheio” ou “enchido”, continue lendo esse texto.

A resposta correta para esta dúvida de português é: depende. Ambas as formas “cheio” e “enchido” estão corretas e existem na língua portuguesa . São adjetivos derivados do verbo “encher”, que pode ser conjugado no particípio nas formas regular e irregular.

Abaixo, entenda a regra gramatical!

A diferença entre “cheio” e “enchido”

“Cheio” é a forma irregular e é utilizado com os verbos “ser” e “estar” para a formação dos tempos compostos, já “enchido” é a forma regular e é utilizado com os verbos “ter” e “haver” para a formação dos tempos verbais compostos. Na prática, “enchido” pode ser o sinônimo de “cheio”, mas nem sempre o contrário se aplica.

“Enchido” significa algo que se encheu, que ficou cheio. Já “cheio” significa que aquele espaço contém tudo de que é capaz de caber ali. Porém, “cheio” também significa estar atarefado, com o “dia cheio”, ou representar um rosto com aspecto redondo.

Além disso, no feminino, trata especialmente de uma das fases da lua: a lua cheia. O adjetivo ainda pode ser usado no sentido figurado, ao dizer que “a vida é cheia de amor” ou que o “homem está cheio de raiva”.

Exemplos

Exemplos com “cheio”

O auditório estava cheio de pessoas esperando o início da peça;

de pessoas esperando o início da peça; O armário de Luís estava tão cheio que não cabia mais nenhuma roupa;

que não cabia mais nenhuma roupa; Nas férias, o parque de diversões estava cheio de crianças brincando;

de crianças brincando; Gabriel e Henrique estão cheios de graça hoje;

de graça hoje; Vivi estava cheia , não aguenta nem mais uma ervilha.

Exemplos com “enchido”

Os balões foram enchidos com hélio para a decoração do baile;

com hélio para a decoração do baile; Antes dos convidados chegarem, a piscina foi enchida ;

; Ela já havia enchido a taça de vinho quando o garçom chegou;

a taça de vinho quando o garçom chegou; Leo tinha enchido a paciência de Orlando durante a palestra;

a paciência de Orlando durante a palestra; Minha cabeça havia enchido de perguntas naquele dia, mas hoje não me importo mais.

