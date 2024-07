Julia Di Spagna “Buquet” ou “buquê”: qual é o certo?

Ao planejar um casamento, uma das decisões mais especiais é a escolha das flores que a noiva vai segurar ao entrar no altar. No entanto, uma questão que pode gerar confusão é a maneira correta de se escrever e pronunciar a palavra que descreve esse arranjo. Afinal, é “ buquê ” ou “ buquet “? Qual é o certo?

Essa dúvida pode ser esclarecida de maneira simples: a forma certa em português é “buquê” . O termo se refere não apenas a esse arranjo usado em cerimônias, mas também a qualquer conjunto de flores dispostas de forma harmoniosa.

Mas a confusão faz sentido. Afinal, há uma semelhança na pronúncia com a palavra francesa “bouquet”, que significa “ramalhete” ou “arranjo de flores” e que inspirou o termo em português.

Exemplos

O buquê que foi colocado na mesa fez toda a diferença na decoração da sala.

Era um buquê bem colorido, com diversos tipos de flores.

A noiva optou por um buquê mais delicado.

Confira outras dúvidas de Português .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.