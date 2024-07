Ludimila Ferreira Qual o plural de adeus?

Você e seus amigos estão no aeroporto, rumo ao primeiro intercâmbio do grupo. Cada um dá um adeus aos seus respectivos familiares. Um para a mãe, outro para o pai, mais um para a avó. Ufa, são tantas despedidas! Mas, e se quisermos dizer que todos estão dando mais de um “adeus” ao mesmo tempo, qual o plural deste gesto?

A palavra “adeus” possui um plural: “adeuses” . Estranho, sim, mas ela existe na Língua Portuguesa e já apareceu até na Literatura . Em “Dom Casmurro” , livro de Machado de Assis , um personagem fala o seguinte trecho na página 172: “Conto também os adeuses do velho Pádua.”

Exemplos

Após a festa de despedida, trocamos nossos últimos adeuses e partimos para nossos destinos.

e partimos para nossos destinos. Durante a cerimônia, os noivos receberam calorosos adeuses de todos os convidados.

de todos os convidados. Na despedida do colégio, os amigos se abraçaram e trocaram seus adeuses , prometendo manter contato.

, prometendo manter contato. O escritor encerrou sua obra com um capítulo sobre os adeuses dos personagens principais.

É uma forma incomum de se comunicar, mas não está incorreta. Então, na próxima vez que quiser dizer que alguém está dando mais de um “adeus”, diga “adeuses”!

