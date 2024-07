Luccas Diaz “Fotinho” ou “fotinha”: qual é o certo?

Você acaba de tirar uma selfie e vai publicar nas redes sociais. E aí surgiu a dúvida na hora de escrever a legenda: o diminutivo de “foto” é “fotinho” ou “fotinha”?

De acordo com a norma gramatical, o correto é “fotinho” , pois com o uso do sufixo “-inho”, conserva-se “a” ou “o” no final da palavra. Por isso; uma “moto”, uma “motinho”; um “poema”, uma “poeminha”; um “samba”, uma “sambinha”.

Mas, segundo Eloy Souza , professor de língua portuguesa do Curso Anglo, não é errado usar a palavra “fotinha” em textos em que a norma culta não é uma imposição , como, por exemplo, em letras de música ou nas redes sociais.

O que define o gênero gramatical é o artigo

As pessoas podem confundir o uso do diminutivo de foto por causa do gênero gramatical. “O que define o gênero de uma palavra não é a sua terminação, ainda que a maioria dos substantivos masculinos termine em ‘o’ e os femininos, em ‘a’. Mas existem palavras que fogem a essa generalização: o clima, o pijama, o inseticida; a moto, a tribo, a libido. O que define o gênero é o artigo que ela aceita”, explica o professor Souza.

Segundo ele, “foto” é uma palavra feminina e exige o artigo “a”, mas, ao flexionar o diminutivo, não se substitui o “o” pelo “a”, de acordo com a norma culta.

De onde vem a palavra “foto”?

“Foto” provém da palavra “fotografia”, por um processo de formação chamado redução, em que a palavra perde parte do seu final, como em “pneu” de “pneumático”, ou “facu” de “faculdade”.

“Já a origem de ‘fotografia’ vem dos elementos de composição gregos fot(o)-, que significa luz, e -graf(o), que significa escrever/desenhar, terminando com o sufixo ‘-ia’. Assim significaria literalmente ‘desenho da luz’, o que faz referência ao processo que gera uma fotografia: a exposição do filme à luz”, esclarece Souza.

Exemplos

Exemplos com “fotinho”

O uso formal deve seguir a regra gramatical, como, por exemplo, em redações:

Muito lindo o álbum com fotinhos de bebês.

de bebês. Ele tirou algumas fotinhos da festa de aniversário.

da festa de aniversário. Que fotinho encantadora! Achei maravilhosa a paisagem.

Exemplos com “fotinha”

Pode ser usada em ocasiões muito informais, como em posts nas redes sociais:

Eu troquei minha fotinha no perfil do Instagram.

no perfil do Instagram. Tira uma fotinha minha, por favor? Vou publicar já!

minha, por favor? Vou publicar já! Olha a selfie , pessoal! A fotinha ficou um arraso!

