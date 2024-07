Taís Ilhéu “Sumiço” ou “sumisso”: qual é o certo?

Um dos casos mais famosos de desaparecimento no mundo todo é o da menina Madeleine McCann. Quando tinha três anos, a criança britânica viajou com os pais para Portugal, e nunca mais voltou para casa. Apesar do suspeito pelo sequestro estar preso, Madeleine nunca foi encontrada, e o sumiço continua sem solução. Ou será que o correto seria escrever “ sumisso “, com dois “s”?

Para falar da “ação ou efeito de sumir; desaparecimento, extravio, perda, sumição, sumidura”, o correto é “ sumiço “, com “ç” . A confusão acontece, obviamente, porque o “ç” e o “ss” apresentam exatamente o mesmo som quando pronunciados. Mas “sumisso”, vale dizer, é uma palavra que sequer existe na Língua Portuguesa, e não está registrada em nenhum dicionário.

O sufixo “iço”

Mas se você é daqueles que não se contentam com um simples “porque sim”, a gente te explica a razão de “sumiço” ser escrito dessa forma. A palavra é formada por derivação sufixal, sendo a junção do verbo “sumir” com o sufixo “iço”. Este último, por sua vez, é usado para transformar verbos em adjetivos, passando a ideia de qualidade ou estado.

Outras palavras formadas pelo sufixo “iço” são “quebradiço”, “irritadiço” e “assustadiço”.

Exemplos com “sumiço”

Ela estranhou o sumiço do namorado, mas resolveu esperar.

A polícia só se importou com o sumiço da criança depois das 48 horas.

O sumiço da amiga não surpreendeu, já que ela sempre agia dessa forma.

Veja outras dúvidas de português .

