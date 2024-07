Luccas Diaz 7 livros para quem quer começar a ler em inglês

Na prática da língua inglesa, a leitura é tão importante quanto o treino da pronúncia. Há diversas dicas para aqueles que desejam aumentar a sua carga de leitura de inglês no dia a dia, como configurar o celular para a língua inglesa e acessar portais de notícias internacionais, mas uma das mais certeiras é, sem dúvidas, ler livros inteiros em inglês . Além de toda a imersão cultural, ler romances em outro idioma expande o vocabulário, melhora a compreensão textual e expõe o estudante a diferentes estilos de escrita.

O GUIA DO ESTUDANTE selecionou 7 livros para quem quer começar a ler em inglês . São romances com escrita acessível, ideais para quem já sabe e está habituado a ler em inglês, mas nunca se arriscou em um livro inteiro. Na lista, há clássicos da Literatura estadunidense e inglesa, mas também livros contemporâneos e outros infantojuvenis. Confira a seleção!

1. “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, de J.K. Rowling

Harry Potter and the Philosopher's Stone

Apesar de ser uma história de fantasia, o livro da inglesa J.K. Rowling é voltado para o público jovem, apresentando um vocabulário acessível e de fácil compreensão. A narrativa cativante prende a atenção e motiva o leitor a continuar lendo. Além do mais, é muito provável que você já tenha visto, pelo menos, um dos filmes da saga Harry Potter, o que irá facilitar ainda mais a compreensão do texto em inglês. Em Português: “Harry Potter a Pedra Filosofal”.

2. “The Old Man and the Sea”, de Ernest Hemingway

The Old Man and the Sea

O autor estadunidense Ernest Hemingway é conhecido por seu estilo claro e conciso – ideal para quem está aprendendo. O livro “The Old Man and the Sea” é uma novela relativamente curta, o que também contribui para ser menos intimidante para iniciantes. Na narrativa, os temas de luta e perseverança são facilmente compreensíveis e ressoam com leitores de qualquer idade. Em Português: “O velho e o mar”.

3. “Lord of the Flies” de William Golding

Embora “Lord of the Flies” trate de temas complexos, a narrativa é direta e acessível. Ao longo dos parágrafos, o autor britânico William Golding expõe o leitor a uma rica gama de palavras descritivas – o que ajuda na construção de vocabulário. A trama explora a natureza humana e a sociedade, proporcionando reflexões profundas. Em Português: “Senhor das Moscas”.

4. “Animal Farm”, de George Orwell

A principal vantagem de “Animal Farm”, do britânico George Orwell , é que a história é uma fábula de escrita simples. Mas não se engane pela sua suposta simplicidade: há significados profundos na obra, que revelam várias camadas de compreensão. Ainda assim, é uma novela curta, ideal para iniciantes – e também para aqueles que gostam de temas políticos e sociológicos. Em Português: “A Revolução dos Bichos”.

5. “Matilda”, de Roald Dahl

Clássico da literatura infantil, é capaz que você já tenha assistido a uma das adaptações cinematográficas desse livro – seja a de 1996, ou a mais recente, em formato musical, de 2022. Por ser escrito para crianças, o autor britânico Roald Dahl utiliza um vocabulário simples e claro. Mas, fique tranquilo, o tom humorístico e os elementos fantásticos tornam a leitura divertida para leitores de todas as idades. Em Português: “Matilda”.

6. “To Kill a Mockingbird”, de Harper Lee

Em “To kill a Mockingbird”, da estadunidense Harper Lee , a história é contada de forma linear e fácil de seguir. Justamente por isso, sua leitura é recomendada para estudantes que estão começando a se aventurar com livros inteiros em inglês. Os personagens fortes e bem-desenvolvidos ajudam a manter o interesse do leitor. Além, claro, de toda a imersão na história e na sociedade americana, que enriquecem o contexto cultural. Em Português: “O sol é para todos”.

7. “Eleanor & Park”, de Rainbow Rowell

“Eleanor & Park”, da estadunidense Rainbow Rowell , utiliza uma linguagem moderna e coloquial, facilitando a compreensão para leitores iniciantes. A narrativa é rica em diálogos naturais, o que ajuda o leitor a entender a comunicação do cotidiano, sobretudo das gerações mais jovens. A obra explora temas de amor adolescente, aceitação e identidade, que são facilmente relacionáveis e mantêm o leitor engajado. Em Português: “Eleanor & Park”.

