Veja o calendário completo da segunda edição do Prouni 2024

Para quem busca uma bolsa em uma universidade privada e não conseguiu se inscrever no Prouni 2024 (Programa Universidade Para Todos) do início ano, a segunda edição do programa está no ar. As inscrições começaram no dia 23 de julho , terça-feira, e terminam na sexta, 26 de julho – via portal Acesso Único . E o cronograma também já está disponível!

Abaixo, confira o calendário completo do programa e não perca a chance concorrer a uma bolsa de estudos ainda este ano.

Calendário da segunda edição do Prouni 2024

Inscrições: 23 a 26 de julho

23 a 26 de julho Resultado da primeira chamada: 31 de julho

31 de julho Resultado da segunda chamada: 20 de agosto

20 de agosto Manifestação de interesse na lista de espera: 9 e 10 de setembro

9 e 10 de setembro Resultado da lista de espera: 13 de setembro

O que é o Prouni

Criado em 2004, o Prouni, do MEC, é um programa que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior a partir do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O programa acontece duas vezes ao ano: uma no primeiro e outra no segundo semestre.

Para participar do Prouni em 2024 é necessário ter realizado pelo menos uma das últimas duas edições o Enem e obtido no mínimo 450 pontos de média. O estudante também não pode ter tirado nota zero na redação . Além disso, o programa estipula uma série de critérios socioeconômicos.

