Taís Ilhéu “Recesso” ou “ressesso”: qual é o certo?

Ser professor não é fácil. A rotina de trabalho é intensa, com aulas para planejar e ministrar, provas para corrigir, alunos indisciplinados e por aí vai. Mas também tem coisa boa, como o sentimento recompensador de ensinar e, é claro, o recesso duas vezes por ano! Ou será que o correto seria “ ressesso” ?

Para se referir ao período de férias, em que as atividades nas escolas, empresas e até órgãos públicos são paralisadas, o correto é “recesso”!

“Ressesso”, com quatro letras “s”, também existe, mas o uso é mais restrito – tanto que sequer está registrada em alguns dicionários. É um adjetivo para se referir a algo “seco e com mau gosto”, de acordo com o Dicionário Aulete.

O “recesso”, com “c”, tem ainda outros significados menos usuais, como “lugar afastado e oculto; recanto, retiro” ou, no sentido figurado, “a parte mais íntima e essencial; âmago, essência”.

Exemplos com “recesso” e “ressesso”

A empresa anunciou que o recesso de final de ano seria de apenas três dias, frustrando os funcionários.

O que você pretende fazer no recesso de Natal? Vai viajar?

Nem todo recesso precisa ser cheio de atividades, você pode simplesmente tirar um tempo para descansar!

Até mesmo as crianças não viam a hora do recesso acabar para voltarem à escola.

O pão está ressesso! Praticamente intragável.

Veja outras dúvidas de português .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.