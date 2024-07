Ludimila Ferreira Página falsa do Prouni 2024 aplica golpe e cobra taxa de candidatos

Um site falso , ainda no ar, simula a aparência da página de inscrição da segunda edição do Prouni 2024 (Programa Universidade Para Todos), cobrando uma taxa de R$100 dos candidatos que desejam se inscrever. Os participantes devem ficar atentos para realizar a inscrição somente via Página Oficial do programa – que tem, e sempre teve, a inscrição 100% gratuita.

Confira a descrição do golpe e veja as instruções corretas para se inscrever.

+ Inscrições para o Prouni 2024 do 2º semestre começam hoje

Golpe da taxa

Para se inscrever no Prouni 2024, assim como em outros programas do Governo Federal , é preciso ter uma conta no Gov.br . O site falso, no entanto, simula essa mesma página de login, solicitando que o candidato insira os seus dados. Ao fazer isso, é redirecionado a uma mensagem falsa que afirma ser necessário o pagamento de uma taxa de inscrição para finalizar o cadastro no programa. Caso não pague, será desclassificado do Enem 2024 e de todas as futuras edições.

A mensagem, a taxa e todo o site são falsos e constituem um golpe que também foi aplicado durante as inscrições do Enem 2024 . Criminosos simulam as aparências das páginas oficiais do Governo Federal para lucrar com o valor obtido com as falsas taxas. Como dissemos, a inscrição no Prouni é totalmente gratuita. Ela é realizada apenas pelo portal de Acesso Único , cujo único endereço válido é https://acessounico.mec.gov.br/prouni .

Continua após a publicidade

As inscrições estão abertas até sexta-feira, 26 de julho.

+ Veja o calendário completo da segunda edição do Prouni 2024

Calendário do Prouni 2024 | 2º semestre

Inscrições: 23 a 26 de julho

23 a 26 de julho Resultado da primeira chamada: 31 de julho

31 de julho Resultado da segunda chamada: 20 de agosto

20 de agosto Manifestação de interesse na lista de espera: 9 e 10 de setembro

9 e 10 de setembro Resultado da lista de espera: 13 de setembro

+ Gov.br: como criar uma conta para acompanhar inscrições

O que é o Prouni

Criado em 2004, o Prouni, do MEC (Ministério da Educação), é um programa que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior a partir do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Acontece duas vezes ao ano: uma no primeiro e outra no segundo semestre.

Continua após a publicidade

A participação no programa segue alguns critérios:

Ter realizado o Enem 2023 ;

; Obtido no mínimo 450 pontos de média;

Não ter tirado nota zero na redação ;

E critérios socioeconômicos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.