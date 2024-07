Taís Ilhéu “Mesmice” ou “mesmisse”: qual é o certo?

Sabe aqueles momentos da vida em que tudo parece monótono, sem novidades, e você chega a ficar entediado? Você chama isso de “mesmice” ou “mesmisse” ? O dicionário só reconhece uma versão dessas palavras, e abaixo te explicamos para nunca mais errar!

A palavra correta e dicionarizada é “mesmice”, com “c” . O Michaelis define esse substantivo feminino como “falta de variedade; igualdade, ramerrão, rotina”. Essa também é a única forma reconhecida pelo VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.

Ah, vale lembrar que o sufixo “ice” para expressar estado ou qualidade de alguma coisa também vale para outras palavras, como “chatice”, “tolice” ou “meninice”.

Exemplos com “mesmice”

Não aguento mais essa mesmice, preciso arrumar novas atividades para minha vida!

Se tinha uma palavra que passava longe da rotina do trabalho era mesmice.

A mesmice nem sempre é negativa, alguns preferem ter uma rotina mais regrada.

Veja outras dúvidas de português .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.