Luccas Diaz Governo oferece cursos gratuitos de Ciência de Dados

O Governo Federal, através do programa Capacita Gov.br , está com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos voltados à capacitação e desenvolvimento profissional em áreas tecnológicas. Em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) promove cursos online em diversos setores, como Serviços Digitais, Liderança e Inovação, e, em destaque, Ciência de Dados . Os cursos são originalmente destinados a servidores públicos, mas são abertos ao público geral, que pode se inscrever gratuitamente.

Na área de Ciência de Dados, oferece programas de teor introdutório, voltados às habilidades em alta no mercado de trabalho, como a linguagem de programação Python , análise de dados , storytelling , e Power BI .

Para se inscrever, basta acessar a plataforma do Capacita Gov.br e clicar no quadro “ Ciências de Dados “. Ou ainda, mais abaixo na tela, escolher uma das capacitações profissionais e seguir a trilha com todos os cursos sugeridos para tal formação, como Analista de Dados, Design de Serviços e Gestor para a transformação digital.

Veja abaixo a lista de cursos, uma breve descrição de cada um e o endereço de inscrição.

Aprendendo com Python

No mundo atual, orientado por dados, a capacidade de analisar informações e tomar decisões baseadas em dados tornou-se essencial em todas as áreas de atuação. O curso “Aprendendo com Python” capacita profissionais a utilizarem a linguagem de programação Python para análise de dados, resolução de problemas e automatização de tarefas.

Análise de Dados em Linguagem R

O curso capacita profissionais a utilizarem a linguagem R para análise e visualização de dados. A partir de conceitos iniciais de ciência de dados, ensina a utilizar a linguagem R na preparação e exploração dos dados, na apresentação de resultados em gráficos e painéis gerenciais, na detecção de anomalias, no monitoramento de indicadores e na melhoria de processos.

Visualização de Dados Aplicada à Transformação Digital

Ambientes organizacionais geram enormes quantidades de dados. Por isso, se faz necessário que as apresentações sejam mais dinâmicas para capturar a atenção dos usuários, os guiando para uma tomada de decisão. O curso prepara profissionais para utilizarem técnicas de visualização de dados para otimizar processos e apoiar a transformação digital em suas organizações.

Análise de Dados como suporte à tomada de decisão

Capacita profissionais a utilizarem técnicas de análise de dados para aprimorar a tomada de decisões estratégicas. Afinal, o profissional capaz de analisar dados da maneira adequada toma decisões de forma mais assertiva. E é por isso que as organizações estão buscando cada vez mais por essa habilidade.

Storytelling com Dados para Comunicação Profissional de Sucesso

Apresenta a técnica do storytelling capacitando profissionais a transformar dados em narrativas envolventes. O curso ensina como comunicar informações complexas de maneira clara e persuasiva. Ideal para quem deseja aprimorar suas habilidades de comunicação e influenciar decisões.

Estatística

O programa oferece uma base nos conceitos estatísticos para a análise de dados e a construção de painéis gerenciais. A habilidade de compreender estatística é fundamental para aplicar de maneira eficiente os recursos das linguagens voltadas para análise de dados. O curso é ideal para todos que buscam melhorar suas habilidades analíticas.

Governança de Dados

Você aprenderá sobre o valor estratégico da governança de dados, as funções e responsabilidades das partes interessadas, e as etapas necessárias para gerenciar, monitorar e avaliar os dados de forma eficaz. O curso aborda desde a definição de políticas e práticas até a implementação de processos para garantir a integridade e a segurança dos dados.

Aplicação do Power BI para Aprimoramento da Gestão

Você aprenderá a acessar e interagir com os dados, permitindo realizar análises aprofundadas e apropriadas. O curso abrange desde a configuração inicial até a criação de relatórios e dashboards, capacitando os participantes a utilizar o Power BI para aprimorar a gestão e tomar decisões informadas.

Governança de Dados na Transformação Digital

Este curso explora a importância de uma gestão eficaz dos dados dentro do contexto de transformação digital. O programa foca na organização e integração dos dados de forma a atender às necessidades do negócio, garantindo que sejam acessíveis e compreensíveis para aqueles que realmente precisam utilizá-los.

