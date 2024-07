Taís Ilhéu “Frear” ou “freiar”: qual é o certo?

Uma lição importante que todos devem aprender quando estão dirigindo é nunca frear o carro em uma curva! Ou será que o correto seria dizer “ freiar ” o carro? Sim, é quase involuntário: na hora de pronunciar esse verbo muita gente acaba inserindo o “i” intruso, mas o correto mesmo é “frear” .

Essa é a única forma que está registrada nos dicionários. Trata-se de um verbo transitivo direto ou indireto que significa “apertar o freio de um veículo para diminuir a velocidade ou para interromper totalmente seu movimento”. A origem do termo está no latim frenare.

Mas, à título de curiosidade, vale saber que existe uma razão para a confusão: algumas conjugações do verbo “frear” de fato levam o “i”!

Veja só:

Eu freio

Tu freias

Ele freia

Mas anota aí: quando for usar a palavra no infinitivo, deixe o “i” de lado!

Exemplo

Viu um pequeno animal atravessar a pista e por isso decidiu frear;

Não pensou em nada: sabia apenas que deveria frear para evitar o acidente;

Não está vendo a lombada? Você precisa frear!

