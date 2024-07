DA REDAÇÃO Cartão de confirmação do Encceja: quando sai o local de prova?

Com a proximidade do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) de 2024, que acontece no dia 25 de agosto , participantes de todo o Brasil estão atentos à divulgação dos locais de prova.

A informação é anunciada anualmente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O órgão ainda não informou quando fará a divulgação aos estudantes, mas dá para ter uma ideia de quando isso acontecerá por conta do histórico de edições anteriores.

+ Veja o calendário completo do Encceja 2024

Continua após a publicidade

Quando o local de prova foi liberado em outra edições?

A previsão é que os locais de prova sejam liberados entre o final de julho e o início de agosto . O motivo para essa estimativa é que, nos anos anteriores, a informação foi divulgada nas semanas que antecedem a prova.

Em 2023, por exemplo, o exame estava marcado para 27 de agosto e o local de prova saiu no dia 14 do mesmo mês.

+ O que cai na prova do Encceja?

Continua após a publicidade

Onde encontrar o local de prova?

Depois de divulgada, a informação ficará disponível na Página do Participante do Encceja . Ao acessá-la, será preciso colocar CPF e senha, e, na sequência, clicar na lateral esquerda do menu em “local de prova”.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.