Taís Ilhéu “Abdome” ou “abdomên”: qual é o certo?

Se no passado a busca pelo corpo tido como perfeito passava por horas a fio de musculação e uma dieta rigorosa, nos dias de hoje existem infinitos procedimentos cirúrgicos que prometem o mesmo visual, com muito menos esforço (e por muito mais dinheiro!). Mas vale a pena refletir antes de se submeter a cirurgias delicadas para conquistar o … “abdome” ou “abdômen” dos sonhos?

Ao contrário de uma série de abdominais, essa dúvida é moleza! Você pode utilizar qualquer uma das palavras para se referir à parte do seu corpo localizada entre o tórax e a pelve. As duas versões servem como sinônimo para “barriga” e querem dizer exatamente a mesma coisa, de acordo com os dicionários.

As duas palavras tem origem no latim abdomen.

Por que “abdômen” tem acento e “abdome” não?

Via de regra, palavras paroxítonas – ou seja, cuja sílaba tônica é a penúltima – não devem ser acentuadas. Tanto “abdome” quanto “abdômen” são paroxítonas, mas você já deve ter ouvido falar que toda regra tem sua exceção, certo? Acontece que as paroxítonas terminadas em r, l, n, x, ps, ã, ão, em/n, om/n, um/n, us, is recebem o acento, e é aí que entra o circunflexo (^) em abdômen!

Exemplos

Quem quer ficar com o abdome trincado precisa se dedicar nas abdominais!

Chegou ao hospital com muita dor no abdômen.

Não é apenas uma questão estética: o abdome precisa ser fortalecido para evitar dores na lombar.

Veja outras dúvidas de português .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.