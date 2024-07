Luccas Diaz A 100 dias do Enem 2024, veja os assuntos que mais caem na prova

Faltam exatamente 100 dias para o Enem 2024 ! A edição deste ano acontece nos dias 3 e 10 de novembro . O que significa que, a partir de hoje, precisamente 144 mil minutos nos separam até o dia da prova. A contagem regressiva não é para desesperar ninguém, claro: a ideia é reforçar a proximidade do exame e a necessidade de se organizar estrategicamente. Nesses últimos três meses que antecedem a prova, o momento pede sabedoria, parcimônia e, não poderia deixar de ser, muita revisão. Para te ajudar nesse processo, trouxemos uma lista com os assuntos que mais caem na prova.

O levantamento, realizado pelo SAS Educação , leva em consideração as questões das edições de 2009 a 2023. Isto é, as mais de 2.500 questões cobradas desde 2009 – que é quando a prova começa a ter o estilo atual. A partir dessa contagem, separam-se as questões pelos assuntos mais recorrentes. Por exemplo, em Geografia, ao longo desses 14 anos, o tópico que mais apareceu nas questões foi Geografia Agrária. A recomendação, portanto, é dar uma caprichada especial nos estudos deste assunto.

+ Um guia com tudo que você precisa saber sobre o Enem

Antes, relembre os 5 eixos cognitivos do Enem

Antes de correr para a relação dos assuntos que mais caem no exame, uma ressalva. Por mais que a prova do Enem seja uma de conteúdos, ela é também uma de habilidades. Dentre as 180 questões do exame, irão haver várias perguntas que, por mais que abordem determinado conteúdo, não vão cobrar diretamente aquele conteúdo. Confuso? Calma, a gente explica!

Na Matriz de Referência do Enem , somos apresentados aos cinco eixos cognitivos da prova. São os cinco tipos de habilidades que estão por trás do objetivo de todas as perguntas do exame. Cada questão do Enem está ligada a um desses cinco eixos, sem exceção. São eles:

Continua após a publicidade

1. Dominar linguagens: dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa; 2. Compreender fenômenos: construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricogeográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas; 3. Enfrentar situações-problema: selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema; 4. Construir argumentação: relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente; Continua após a publicidade 5. Elaborar propostas: recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

Voltando, então, ao raciocínio anterior: uma questão pode até cobrar um determinado conteúdo de Matemática, mas, se for uma questão cujo eixo cognitivo seja o de dominar linguagens, a resposta vai estar na própria leitura do exercício. Um estudante pode nem ter o conhecimento do conteúdo abordado na questão, mas vai conseguir resolvê-la se tiver um bom domínio de leitura e interpretação.

Obviamente, não serão todas as questões do eixo de linguagens, o exemplo foi somente para ilustrar que os assuntos cobrados na prova estão todos conectados às habilidades da Matriz de Referência. Neste texto aqui, o GUIA DO ESTUDANTE te mostra como são os cinco eixos cognitivos na prática, com exemplos de questões .

Agora que você já está familiar com a Matriz de Referência do Enem, veja quais são os assuntos que mais aparecem em cada disciplina.

Continua após a publicidade

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

<span class="hidden">–</span> Freepik/Reprodução

Língua Portuguesa

Leitura e interpretação de textos (33,7%)

Estrutura textual e análise de discurso (16,1%)

Leitura e artes (11,2%)

Gênero textual (8,9%)

Literatura (8,8%)

Variação linguística (6,9%)

Funções da linguagem (3,6%)

Relação intertextual (3,6%)

Gramática (2,1%)

Semântica (1,8%)

Norma Culta x Norma Popular (2,0%)

Figuras de linguagem (1,2%)

Inglês

Leitura e Interpretação de Textos (50%)

Leitura e Interpretação de Cartuns, Tirinhas e Charges (10,7%)

Domínio Lexical (12,1%)

Análise e Interpretação de poemas e canções (12,1%)

Identificação da função do texto (7,9%)

Diversidade Linguística (3,6%)

Diversidade Cultural (3,6%)

Espanhol

Leitura e interpretação de textos (48,6%)

Semântica e domínio lexical (16,4%)

Análise de texto literário em prosa (5,7%)

Identificação de função do texto (7,9%)

Análise e interpretação de poemas e canções (8,6%)

Funções da linguagem (3,6%)

Leitura e interpretação de charges e tirinhas (4,3%)

Diversidade cultural (2,1%)

Leitura e artes (1,4%)

Figura de linguagem (1,4%)

+ 4 técnicas para virar um especialista em interpretação de texto

Matemática e suas Tecnologias

<span class="hidden">–</span> Unsplash/Reprodução

Geometria (21,9%)

Escala, razão e proporção (13,8%)

Aritmética (11,3%)

Gráficos e tabelas (9,4%)

Funções (9,0%)

Porcentagem (8,1%)

Estatística (7,7%)

Probabilidade (5,3%)

Equações elementares (3,6%)

Análise combinatória (2,8%)

Sequências (2,9%)

Números inteiros e reais (1,6%)

Trigonometria (1,6%)

Notação científica (0,4%)

Matriz (0,4%)

+ Como aumentar sua nota de matemática no Enem

Continua após a publicidade

Ciências Humanas e suas Tecnologias

<span class="hidden">–</span> Freepik/Reprodução

História

Idade Contemporânea (15,4%)

Brasil Colônia (12,8%)

Brasil Império (11,5%)

História política (10,6%)

Patrimônio histórico-cultural e memória (9,2%)

Primeira República (6,2%)

Idade Moderna (6,4%)

Idade Antiga (5,5%)

Identidade cultural (6,7%)

Idade Média (4,6%)

Brasil República (5%)

Antropologia (2,3%)

Direitos humanos (2,5%)

Questão indígena (1,4%)

Geografia

Geografia Agrária (17,5%)

Meio Ambiente (17,1%)

Questões Econômicas e Globalização (12%)

Geografia Física (11%)

Geografia Urbana (10,4%)

Demografia e Cultura (9,8%)

Geopolítica (8,6%)

Tecnologia, Transportes e Comunicação (3,7%)

Indústria (3,5%)

Energia (2,9%)

Cartografia (3,3%)

Filosofia

Ética e justiça (18,1%)

Filosofia antiga (16,5%)

Filosofia contemporânea (13,8%)

Natureza do conhecimento (11,7%)

Filosofia moderna (10,6%)

Democracia e cidadania (9%)

Relações de poder (9,6%)

Filosofia medieval (4,8%)

Surgimento da Filosofia (3,2%)

Intolerância (2,7%)

Sociologia

Mundo do trabalho (22,2%)

Cultura e Industria cultural (11,3%)

Ideologia (9,3%)

Meios de comunicação, Tecnologia e cultura de massa (10,8%)

Cidadania (10,3%)

Movimentos sociais (11,9%)

Identidade de gênero (7,2%)

Desigualdades sociais (10,3%)

Organização científica do trabalho (taylorismo e fordismo) (4,6%)

Conflito de terra e violência (2,1%)

+ 8 características vitais da prova de Ciências Humanas

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

<span class="hidden">–</span> Freepik/Reprodução

Física

Mecânica (30%)

Eletricidade e energia (28,5%)

Ondulatória (17,3%)

Termologia (16,1%)

Óptica (8,2%)

Química

Físico-Química (28,4%)

Química Geral (27,2%)

Química Orgânica (19,4%)

Meio Ambiente (10,5%)

Energia (6%)

Atomística (5%)

Água (3,6%)

Biologia

Humanidade e Ambiente (14,3%)

Citologia (10,8%)

Histologia e Fisiologia (12,3%)

Fundamentos da Ecologia (9,4%)

Biotecnologia (7,5%)

Microbiologia e Doenças Associadas (7,3%)

Evolução (5,8%)

Biologia Molecular (5,8%)

Cadeias e Teias alimentares (4,4%)

Botânica (5,6%)

Genética Mendeliana (4%)

Biomas (3,1%)

Genética Molecular (3,5%)

Embriologia e Reprodução (1,9%)

Zoologia (1,5%)

Método Científico (1%)

Taxonomia (1%)

Origem da Vida (0,4%)

Indicadores Sociais (0,2%)

Legislação e Cidadania (0,2%)

+ Enem: 7 características da prova de Ciências da Natureza

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.