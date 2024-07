Ludimila Ferreira 4 doenças que você está falando o nome errado

Seja por coloquialismo ou falta de atenção , é comum errar a pronúncia ou a ortografia de certas palavras. E nem estamos falando só de termos difíceis ou palavras mais diferentes! Sabia que existem algumas doenças que, provavelmente, você está pronunciando ou escrevendo errado? São condições bem comuns, como alergias e virais, mas que frequentemente trocamos as letras de lugar ou adicionamos algumas a mais. O resultado é que acabamos falando o seu nome errado sem nem perceber.

Claro que, no dia a dia, o importante é se comunicar e ser entendido. Pensando em redações do vestibular, ou e-mails do trabalho, porém, é preciso conhecer a escrita correta do termo. O GUIA DO ESTUDANTE trouxe uma lista com 4 doenças que você pode estar falando o nome errado. Confira!

“Rinite” ou “renite”: qual é o certo?

Mudança abrupta no clima; bichinhos de estimação; tapete empoeirado; reação a infecções causadas por vírus, bactérias ou fungos; refluxo; e até cosméticos. Ufa! Tudo isso pode causar rinite , uma inflamação das mucosas do nariz , que resulta em sintomas como coceira, coriza, espirros e até a perda da capacidade de sentir cheiros. O certo é “rinite”, com a letra “I” mesmo.

“Caxumba” ou “cachumba”: qual é o certo?

Essa doença , que também é conhecida como “papeira”, tem como sintoma mais comum o inchaço das glândulas próximas do rosto e do pescoço, o que confere um aspecto inchado ao paciente infectado. Ela é de alta morbidade – ou seja, atinge muita gente – mas de baixa letalidade. A maneira correta de escrever seu nome é “caxumba”, com “x” .

“Conjuntivite” ou “conjutivite”: qual é o certo?

A resposta pode te surpreender – assim como as muitas causas dessa doença! Por mais que o segundo “n” possa soar fora de lugar para algumas pessoas, o correto é mesmo “conjuntivite” , com duas letras “n”. Seu nome vem do local afetado por ela: a conjuntiva. É uma membrana que recobre os olhos na qual acontece a inflamação, que pode ser causada por vírus , bactéria ou mesmo por agentes não infecciosos, como cosméticos e poeira.

“Astigmatismo” ou “estigmatismo”: qual é o certo?

Se você tem um problema na córnea e por isso enxerga as imagens distorcidas, o correto é dizer que tem astigmatismo , com a letra “a” no início. Além de um problema de visão, também é um conceito da Física óptica – assim como “estigmatismo” –, que significa “propriedade de certos sistemas ópticos (lentes ou espelhos, por exemplo), pela qual raios de luz de um ponto singular convergem em um ponto focal singular.”

