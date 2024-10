Divulgados hoje

Os locais de prova para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na manhã desta terça-feira (22). As informações estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição, que reúne detalhes importantes para os candidatos.