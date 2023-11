ijeab/Freepik Lápis são proibidos na prova

Neste domingo (5), ocorre a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 , com 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas. A segunda etapa, prevista para o próximo domingo (12), terá 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.



Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), alguns itens são proibidos de entrar na sala com o participante no dia da prova. No entanto, outros são essenciais.

O que não esquecer:

caneta esferográfica de tinta preta e de tubo transparente

um documento original com foto

cartão de confirmação impresso

Além disso, outros itens não são obrigatórios, mas podem fazer a diferença na hora de completar a maratona que é a prova, como água, uma caneta reserva nas mesmas especificações da primeira, além de um lanche leve, como uma fruta ou um chocolate.

Vale lembrar que lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impresso não podem ser utilizados no dia da prova.

Os itens do participante são vistoriados pelo fiscal da prova e, se estiverem fora do permitido, são confiscados.

O que é proibido:

acessórios que cubram a cabeça, como bonés e toucas

Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem ficar dentro do envelope porta-objetos desligados

armas

bebidas alcoólicas

relógios

canetas não transparentes

Veja os motivos que podem fazer o candidato ser expulso da prova:

Prestar, em qualquer documento e/ou no sistema de inscrição, declaração falsa ou inexata.

Permanecer no local de provas sem documento de identificação válido.

Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas.

Comunicar-se ou tentar comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com qualquer pessoa que não seja o aplicador ou o fiscal, a partir das 13h (horário de Brasília).

Utilizar, ou tentar utilizar, meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros em qualquer etapa do exame.

Utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame.

Receber, de qualquer pessoa, informações referentes ao conteúdo das provas.

Registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material utilizado no exame.

Levar e/ou ingerir bebidas alcoólicas e/ou utilizar drogas ilícitas na sala de provas.

Ausentar-se da sala de provas, a partir das 13h (horário de Brasília), sem o acompanhamento de um fiscal.

Ausentar-se da sala de provas, em definitivo, antes de decorridas duas horas do início das provas.

Recusar-se, injustificadamente, a qualquer momento, a:

- ter os artigos religiosos, como burca, quipá e outros, vistoriados pelo coordenador; - ser submetido à revista eletrônica; - ser submetido à coleta de dado biométrico; - ter seus objetos vistoriados eletronicamente; e - ter seu lanche vistoriado pelo aplicador.