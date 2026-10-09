Secretaria da Educação SP Houve aumento no percentual de redes de ensino com áreas específicas para gestão de ações de equidade racial, segundo o MEC

Segundo os índices do Diagnóstico de Equidade 2026, feito pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), a implementação das políticas de equidade racial cresceu expressivamente nas escolas municipais e estaduais do país.



O levantamento acontece a cada dois anos e aplicou 44 questões para identificar os diferentes aspectos da execução de políticas de educação para as relações étnico-raciais (ERER) nas redes de ensino da educação básica do Brasil.



Investimento e Institucionalização



Os dados mostram que há um avanço nos âmbitos do investimento e da estruturação institucional. O maior crescimento nos investimentos em financiamento, por exemplo, ocorreu nas escolas das redes municipais do Brasil, que praticamente dobrou seu índice, chegando a 39,9.



A estruturação institucional, por sua vez, mede como a pauta étnico-racial deixa de ser uma iniciativa eventual e passa a integrar a estrutura orgânica, legal e de planejamento formal das secretarias de educação. Este índice cresceu nos últimos dois anos: na rede municipal, cresceu de 38,7 em 2024 para 55,8 em 2026. Enquanto que na rede estadual, o índice foi de 84,6 para 93,9.

Racismo e Injúria Racial



De acordo com os indicadores, a adoção de protocolos para casos de racismo ou injúria racial cresceu nos dois cenários: na rede estadual, foi de 59% a 93%, e na municipal saiu de 36% para 53%.



Rede Municipal x Rede Estadual



Em ambos os casos, há uma diferença dos índices comparados entre a rede municipal e estadual. Enquanto a rede Estadual apresenta índices mais altos, a municipal apresenta índices mais baixos, mas com crescimento considerável entre os dois períodos.

Menor avanço

As práticas de gestão foram as de menor avanço entre 2024 e 2026. Os pontos mais defasados foram os de incentivos à implementação da educação para as relações étnico-raciais (ERER), e a inclusão destes conhecimentos nos processos seletivos de professores e diretores escolares. No período, passou de 44% para 74% o percentual de redes estaduais que incluíram a avaliação na escolha da gestão escolar.



