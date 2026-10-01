Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Segurança nas escolas ainda é questionada pela população

Em uma pesquisa elaborada pela Infinis-Quaest, resultados a respeito da segurança de crianças e adolescentes nas escolas mostram uma desconfiança expressiva da população. O relatório da instituição aponta que 7 em cada 10 brasileiros consideram a escola um local inseguro.

Para 70% dos entrevistados, a violência entre alunos é o principal motivo. A violência de profissionais da escola contra os alunos é a razão da insegurança para 8% dos entrevistados, enquanto, para 18%, ambos são a causa.

A diferença também aparece entre pais e mães com filhos matriculados nas escolas públicas e privadas do Brasil. Para 72% dos pais com filhos matriculados na escola pública, a instituição trata-se de um local inseguro, enquanto que para os pais com filhos matriculados em escola particular, esse índice cai para 59%.



Por outro lado, ainda há uma certa confiança nas instituições de ensino por parte dos brasileiros. Diante da pergunta “o que você esperaria que uma filha fizesse se apanhasse de colegas na escola?”, 73% dos entrevistados recomendaram que a criança procure uma autoridade da escola, em vez de revidar a atitude.

Para a diretora-executiva do Infinis Márcia Kalvon, as escolas também têm um papel importante para diminuir a violência contra as crianças nas casas. Para isso, é necessário trazer campanhas de informação e orientação sobre educação baseada em afeto, diálogo e respeito mútuo nas escolas também.

A pesquisa “Atitudes e percepções sobre a infância e violência contra crianças e adolescentes no Brasil” foi realizada pelo Instituto Futuro é Infância Saudável (Infinis), em parceria com a Quaest. O levantamento foi feito com base em entrevistas com um grupo de 2.202 pessoas entrevistadas em 128 municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, entre maio e junho de 2026.





