Divulgação Feira de intercâmbio

A feira reunirá mais de 40 expositores com oportunidades de intercâmbio e consultorias especializadas para países como Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Itália e Emirados Árabes Unidos.

Bolsas esportivas



O grande destaque do evento são as bolsas esportivas, que permitem que esportistas cursem o ensino médio em países como Estados Unidos, Canadá, Espanha e Portugal.

Destinadas a estudantes de 14 a 17 anos que desejam conciliar os estudos com a rotina de competições, as bolsas concedem um ano acadêmico em instituições dos Estados Unidos, Canadá, Espanha ou Portugal.

As modalidades contempladas pelo programa são futebol, basquete, vôlei, beisebol, natação e tênis, sendo que as bolsas de futebol são exclusivas para estudo na Espanha e Portugal.

Para concorrer, os candidatos devem apresentar bom desempenho escolar, conhecimento intermediário de inglês e comprovar a prática do esporte por meio de fotos e vídeos.

O processo seletivo compreende uma avaliação de proficiência no idioma inglês, preenchimento da ficha de inscrição e entrevista online com treinadores. A taxa de aplicação exigida será isenta para quem se inscrever durante a feira, e o resultado final é divulgado em até 30 dias.

O benefício anual concedido aos aprovados varia entre US$ 20 mil e US$ 50 mil, cobrindo a moradia no campus da escola e a alimentação ao longo do período. Custos pessoais, como emissão de passaporte, taxa de visto, passagens aéreas, seguro-saúde, uniforme e material escolar, não estão inclusos na bolsa.

Programação



Além de consultoria, os visitantes podem conhecer cursos de idiomas e participar de palestras, orientações personalizadas e promoções exclusivas.

Nos próximos finais de semana do mês de setembro, o evento passará por Campo Grande (15), Brasília (17) e Goiânia (19). É necessário fazer a inscrição no site oficial do evento para participar da feira, mas também será possível acompanhar o evento de forma online, através de transmissões ao vivo no YouTube.

O evento acontece no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, localizado na Alameda Santos, 1437, Cerqueira César.

*Com informações Agência Brasil