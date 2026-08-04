Reprodução: Guinness World Records Nathan Thomas é professor de engenharia no Miami Dade College (Professor mais jovem do mundo)



Enquanto muitos jovens de 18 anos estão escolhendo uma profissão ou se preparando para começar a faculdade, o norte-americano Nathan Thomas viveu uma realidade bem diferente. Em agosto de 2023, ele entrou para o Guinness World Records ao se tornar o professor universitário mais jovem da história.

Naquele dia, Nathan caminhou pelos corredores do Miami Dade College, na Flórida, como qualquer outro estudante. A diferença é que, ao entrar na sala de aula, não se sentou em uma das carteiras. Em vez disso, foi até a frente da turma e se apresentou como o professor responsável pela disciplina de programação C para Engenharia.

O feito encerrou um recorde que durava mais de três séculos. Nathan superou o matemático escocês Colin Maclaurin, que assumiu uma cadeira universitária aos 19 anos, no início do século XVIII. Ele também ultrapassou, por cerca de duas semanas, a marca da norte-americana Alia Sabur, que detinha o recorde mundial desde 2008.

Ele entrou na faculdade aos 10 anos

Na infância os pais de Nathan perceberam desde cedo que ele tinha facilidade para aprender e fazia perguntas cada vez mais complexas sobre o funcionamento das coisas.

shutterstock Bolsas de estudo são consideradas de maneiras diferentes pela Receita na declaração do Imposto de Renda

Para incentivar esse interesse, a família optou pelo ensino domiciliar. Aos 10 anos, Nathan já dominava conteúdos do ensino médio e ingressou no Miami Dade College por meio do programa de dual enrollment, que permite que estudantes avancem para disciplinas universitárias enquanto ainda concluem os estudos básicos.

Aos 14 anos, ele foi transferido para a Florida International University. Lá, concluiu, o bacharelado e o mestrado em Engenharia Elétrica e, poucos anos depois, iniciou a carreira como professor universitário.

Lecionou para alunos mais velhos

Ao voltar ao Miami Dade College, desta vez como professor, Nathan notou que, boa parte dos alunos era mais velha do que ele. Apesar da surpresa inicial, o jovem afirma que isso nunca foi um problema.

Quando você está nesse ambiente, todos estão lá pelo mesmo motivo, que é aprender. A idade não importa muito nisso. Nathan Thomas, professor





Hoje, ele dá aulas ligadas à computação e à programação, ensinando conceitos avançados de engenharia para universitários.

Pouco tempo depois de começar a dar aulas, Nathan recebeu uma proposta do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unido s para atuar como examinador. O cargo oferecia um salário inicial de aproximadamente US$ 100 mil (R$ 550 mil) por ano , mas havia uma condição: ele precisaria deixar a universidade.

Mesmo diante da oportunidade, ele recusou a oferta porque não queria abandonar os alunos no meio do semestre. A decisão chamou atenção e reforçou o compromisso que ele tinha com a profissão.

A paixão pelo ensino veio de família. Filho de engenheiros, Nathan contou que sempre admirou a forma como a mãe conseguia transformar assuntos complexos em explicações simples.

Ela tinha um jeito de fazer as coisas parecerem simples mesmo quando não eram, e acho que isso ficou comigo mais do que eu percebi na época. Nathan Thomas, professor







A reitora do Miami Dade College, Manny Perez, também destacou o impacto do jovem na instituição.

Tenho orgulho de tê-lo em nossa equipe. Sempre que você conhece alguém como Nathan, percebe que está diante de uma pessoa especial, capaz de inspirar nossos alunos. Manny Perez, reitora do Miami Dade College





O que Nathan faz atualmente?

Reprodução: Guinness World Records Nathan Thomas é professor de engenharia no Miami Dade College (Professor mais jovem do mundo)

Nascido em 9 de setembro de 2004, atualmente com 21 anos, Nathan continua lecionando no Miami Dade College e também cursa Direito na Universidade de Miami. O objetivo é unir os conhecimentos em Engenharia e Direito para atuar na área de propriedade intelectual voltada para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

Fora da vida acadêmica, ele gosta de basquete, tênis e golfe, torce para o Boston Celtics e para o New England Patriots, toca piano clássico e costuma ouvir Drake, além de músicas eletrônicas.

Para quem acha que sonhar é impossivel, Nathan deixa um conselho:

Na minha opinião, é melhor descobrir o que realmente funciona para você e persistir, mesmo quando parecer lento. Os resultados podem não aparecer imediatamente, mas acredito firmemente que eles vêm com o tempo se você continuar persistindo e se dedicando. Nathan Thomas, professor

A história de Nathan, vai além dos recordes, ela mostra que a idade não define a capacidade de ninguém. Independentemente de ser mais novo ou mais velho, o que realmente faz diferença é a dedicação para alcançar os próprios objetivos.

*Estagiária sob supervisão