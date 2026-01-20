Unsplash Resultados do Enamed foram divulgados na última segunda-feira (19)

Na última segunda-feira (19), o Ministério da Educação (MEC) divulgou dados referentes ao Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025. Conforme a pasta, 99 cursos de medicina passarão por processos formais de supervisão após obterem conceitos 1 ou 2 na avaliação.



A decisão atinge graduações com desempenho considerado insuficiente, ou seja, apresentaram menos de 60% de seus estudantes com resultado considerado adequado no exame.

As implicaçõe s, segundo o MEC, podem ser: impedimento de aumento de vagas, suspensão de novos contratos do Fies, suspensão da participação do curso no Prouni e suspensão da participação do curso em outros programas federais de acesso.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), as universidades terão um prazo de 30 dias para apresentar defesa. “O governo não promove uma caça às bruxas, mas atua para garantir padrões mínimos de qualidade", ressaltou

Resultado do Enamed

Dos 304 cursos vinculados ao sistema federal de ensino avaliados no Enamed 2025, 204 (67,1%) alcançaram conceitos satisfatórios (3 a 5). Outros 99 (32%) ficaram nas faixas 1 e 2. Ao todo, o exame avaliou 89.024 participantes, entre concluintes e médicos já formados.

Esse quantitativo representa que menos de 60% dos concluintes demonstraram proficiência adequada. Logo, entram automaticamente no radar da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres).

O que é o Enamed

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) é responsável por avaliar a qualidade da formação de estudantes de Medicina.

A avaliação é instituída pela Portaria MEC nº 330 de 23 de abril de 2025, sendo aplicada anualmente a partir desse ano para concluintes de graduação em Medicina, verificando competências técnicas, éticas e clínicas alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e ao Sistema Único de Saúde.

Diferente do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que abrange várias áreas, ou Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), voltado para profissionais formados no exterior, o Enamed foca exclusivamente em estudantes brasileiros de Medicina, integrando-se ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) para avaliação institucional.