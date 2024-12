Foto: Gabriel Rosa/AEN Programa escolar pode chegar a 95 escolas paranaenses em 2025





O Governo do Paraná avançou mais uma etapa nesta terça-feira (10) com a definição do alcance do programa Parceiro da Escola , que promove parcerias com a iniciativa privada para gestão escolar. O estado pode ter a partir do ano que vem 95 colégios com essa nova sistemática. São 93 frutos do processo de consulta realizado nos últimos dias e as duas escolas onde o projeto-piloto já estava em andamento, em Curitiba e São José dos Pinhais.

Desde 2023, o programa Parceiro da Escola vem sendo testado nos colégios Aníbal Khury (Curitiba) e Anita Canet (São José dos Pinhais), atendendo mais de 2.100 estudantes. A partir de 2025 ele ganha nova dimensão. Nas duas escolas, os índices de aprovação ultrapassam 90%.

O Governo do Paraná afirma que ele é inspirado em modelos internacionais de sucesso e visa melhorar a qualidade do ensino público ao delegar a gestão administrativa e de infraestrutura a empresas especializadas, permitindo que a equipe pedagógica foque exclusivamente no ensino.

Nove grandes grupos educacionais com atuação em todo o Brasil se interessaram pelo programa. A ideia da gestão de Ratinho Junior é compartilhar a gestão administrativa de mais de 90 colégios com a iniciativa privada, deixando diretores e professores concursados unicamente com a gestão pedagógica .

Parceiros

Os grupos que estão dentro do edital de chamamento da Secretaria de Estado da Educação são Grupo Positivo + Tom Educação, Dom Bosco, Impulso Educação (Grupo Salta - Colégio Elite e Alfa), CETEB / Grupo Rousseau, Consórcio APG GOV – Educa Paraná (Colégio Apogeu), Fundação Educacional Menonita, Astra, CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade) e Centro Educacional Integrado. A definição dos classificados vai acontecer ainda em 2024.