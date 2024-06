Os simulados são ótimas ferramentas para se preparar para o Enem (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) Prazo para inscrição no Enem acaba amanhã

O prazo para alunos e alunas se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 termina nesta sexta-feira (7). A data vale também para os pedidos de tratamento por nome social e atendimento especializado. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Os moradores do Rio Grande do Sul , vale lembrar, terão um prazo extra para se inscrever, devido à calamidade pública no estado. O Ministério da Educação trabalha em um novo calendário para esse público, que também terá a isenção da taxa de inscrição garantida.

O Enem serve como porta de entrada à educação superior no Brasil, principalmente em instituições federais, além de permitir a participação em programas de bolsa de estudos e financiamento estudantil.

Como se inscrever?

Para se inscrever no Enem 2024, é preciso acessar o site oficial do exame em enem.inep.gov.br/participante e seguir as instruções fornecidas.

Tenha em mãos seu RG e CPF, e informe corretamente seus dados pessoais. As provas serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal.

Para acessar a página do participante e realizar todas as etapas da inscrição, é necessário criar um login único no endereço sso.acesso.gov.br .

Através desse login, você poderá acompanhar o andamento da sua inscrição, consultar o local de prova, imprimir o cartão de confirmação e obter os resultados individuais do exame.

O cartão de confirmação será disponibilizado na página do participante em data a ser divulgada. O cartão informará o número de inscrição, data, hora e local do exame, atendimentos especializados, tratamento pelo nome social (se solicitado e aprovado), e a opção de língua estrangeira escolhida.

Os municípios de aplicação do Enem 2024 serão divulgados no sistema de inscrição e no Portal do Inep.

Qual é o valor da inscrição?

A taxa de inscrição do Enem 2024 é de R$ 85, e o pagamento pode ser feito por boleto bancário, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança.

Após preencher os dados necessários, você terá a opção de gerar o boleto de pagamento diretamente na página de inscrição. O prazo para quitar o valor vai até 12 de junho.

Calendário

Inscrições: de 27 de maio a 7 de junho de 2024;

Pagamento da taxa de inscrição: de 27 de maio a 12 de junho de 2024;

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 7 de junho de 2024;

Resultado do atendimento especializado: 27 de junho de 2024;

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro de 2024;

Divulgação do gabarito: 20 de novembro de 2024;

Divulgação do resultado: 13 de janeiro de 2025.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp