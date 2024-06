Redação GPS Lula enfrenta pressão dos professores e servidores das federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou uma reunião com os reitores das universidades federais para esta quinta-feira (6), no Palácio do Planalto. A informação é da coluna Ancelmo Gois, do O Globo .

No encontro, Lula conversará com os reitores sobre a greve nas universidades e nos institutos federais, que começou em 15 de abril e ainda não tem prazo para ser encerrada.

Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) , ao menos 60 universidades e mais de 560 colégios federais estão paralisadas.

Motivo do protesto

Os professores e servidores das universidades federais pedem que o governo se comprometa com um aumento salarial de 7,06% em 2024, 2025 e em 2026. Além disso, os manifestantes exigem melhora nas condições de trabalho, um melhor plano de carreira e um "revogaço" de decretos dos últimos governos.



Os servidores também querem a recomposição do orçamento de investimento na rede federal de ensino — em 2023, o governo Lula aumentou o aporte em relação a 2022. Neste ano, porém, a verba diminuiu. As instituições dizem que precisam de R$ 2,5 bilhões a mais nas contas para fecharem o ano.

Em meio ao crescimento do movimento, o governo decidiu fazer uma proposta para atender a categoria. A oferta oferecida foi de um reajuste de 9% em 2025 e de 3,5% em 2026. Para este ano, a categoria continuaria com o mesmo salário. O sindicato da classe não aprovou a proposta e manteve a greve.

