Reprodução Estudante de Cassilândia se Destaca em Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e Busca Apoio para Fase Final

Com apenas 16 anos e cursando a 2ª série do ensino médio, Luís Fernando de Oliveira Souza, estudante de Cassilândia, obteve excelentes resultados na primeira seletiva da terceira fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Realizada nacionalmente em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, em março deste ano, a competição reuniu 157 alunos de diversos estados brasileiros, onde Luís conquistou a 14ª colocação, garantindo assim uma vaga para a próxima etapa.

Após seu destaque na primeira seletiva, Luís agora busca apoio financeiro para participar da fase final da competição. Ele está arrecadando fundos para viabilizar sua participação no segundo treinamento e nos testes finais que ocorrerão neste mês de maio. O objetivo é passar para representar o Brasil e sua instituição escolar, a Escola Evangélica Avivamento Bíblico, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica Latino-americana na Costa Rica ou na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica Internacional que será realizada no Brasil.

A trajetória de sucesso de Luís não é recente. Em maio de 2023, ainda na 1ª série do ensino médio, ele participou da 1ª fase da 24ª edição da OBA, conquistando a medalha de prata e alcançando uma nota alta em âmbito nacional. Na 2ª fase da OBA, realizada de forma online, Luís obteve excelentes resultados, garantindo uma vaga para a 25ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica, sendo o único representante de Mato Grosso do Sul entre os mais de 200 participantes brasileiros.

Essa conquista é fruto de um esforço coletivo, envolvendo professores, direção e coordenação pedagógica da Escola Evangélica Avivamento Bíblico. Devido ao seu destaque nas provas online, Luís foi convidado para a 3ª fase da OBA, onde serão selecionadas as equipes que representarão o Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astronáutica.

Para aqueles que desejam ajudar Luís Fernando em sua jornada, a chave pix para contribuições é: 6798164-5357.