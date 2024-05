Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Tarcísio de Freitas segue "patinando" à frente da Educação de São Paulo

A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente da Educação do estado de São Paulo permanece sendo marcada por polêmicas. No início desta semana, o jornal "Folha de S.Paulo" mostrou que um vídeo do MBL (Movimento Brasil Livre) e um texto da produtora conservadora Brasil Paralelo foram usados como fonte de informação para o material didático digital enviado às escolas estaduais.

No primeiro caso, o vídeo constava no material didático para os alunos do 2º ano do ensino médio. A aula digital recomendava que os professores abordassem o "protagonismo estudantil". Para tratar do assunto, o governo incluiu um vídeo do MBL Estudantil, que fala sobre a função dos grêmios nas escolas. O vídeo é finalizado com uma propaganda do MBL.

Já o texto do Brasil Paralelo foi utilizado durante uma aula digital de empreendedorismo para alunos do 3º ano do ensino médio. O conteúdo trazia a Walt Disney como exemplo de resiliência e inspiração para os jovens. A produtora ganhou destaque, principalmente, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Após a repercussão dos casos, a Secretaria da Educação informou que os conteúdos "foram retirados da plataforma e seu conteúdo foi completamente editado a fim de se adequar aos protocolos pedagógicos da rede".

Além disso, a pasta reforçou que "uma apuração preliminar foi instaurada para responsabilizar os envolvidos e um novo protocolo de revisão de aulas e demais conteúdos foi estabelecido".

Relembre outras polêmicas da gestão Tarcísio na Educação

Inteligência Artificial

Recentemente, o governador Tarcísio de Freitas informou que estuda utilizar inteligência artificial nas escolas estaduais . O anúncio revoltou profissionais da educação, que temem uma queda na qualidade da educação e uma redução no número de professores.

Para amenizar a situação, a Secretaria da Educação afirmou que os professores não serão substituídos. A pasta também salientou que o projeto piloto visa utilizar a inteligência artificial na preparação de aulas e atividades para os alunos da rede pública do estado.

Livros didáticos no PNLD

Em julho do ano passado, o governador de São Paulo recusou os livros entregues pelo governo federal através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).

Assim como nos casos mais recentes, depois de receber críticas, a gestão Tarcísio recuou e decidiu aderir aos livros. O anúncio ocorreu no mesmo dia em o Tribunal de Justiça (TJ-SP) determinou que a gestão voltasse a receber o material do Ministério da Educação (MEC) .

Falta de licitação para livros digitais

Em meio ao caso envolvendo o material didático do MEC, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, do governo estadual, autorizou a compra de livros digitais sem licitação.

O contrato de R$ 4,5 milhões previa a compra de 68 títulos literários da empresa Bookwire. Depois da repercussão negativa, a Secretaria da Educação canecelou a aquisição dos livros.

Contratos com a Multilaser

A falta de transparência também afetou os contratos com a Multilaser, empresa fornecedora de equipamentos de informática. Isto porque o secretário da Educação, Renato Feder, era acionista de 28% da empresa.

Os parlamentares da oposição de Tarcísio chegaram a protocolar um pedido de investigação contra o secretário, alegando conflito de interesses. O Ministério Público de São Paulo (MPSP), entretanto, arquivou a investigação.

Erros crassos

Um caso mais recente envolvendo a pasta da Educação também prejudicou a imagem de Tarcísio. Em slides da disciplina de história entregues aos alunos, textos afirmam que a cidade de São Paulo tem praias, que a lei Áurea foi assinada por D. Pedro II e que doenças como Parkinson e Alzheimer são transmitidas por água contaminada.

A Secretaria da Educação afirmou que irá demitir os responsáveis pelos erros. "A coordenadoria pedagógica da instituição vai reforçar a equipe de revisão para que haja aprimoramentos constantes nos recursos didáticos, sempre em total harmonia com o Currículo Paulista", declarou o governo, em nota.

