O Centro Paula Souza anunciou, nesta quarta-feira (8), que prorrogou o prazo de inscrição para o vestibulinho das Etecs de São Paulo, referente ao segundo semestre de 2024. Anteriormente, a data limite para participar da prova acabava nesta quinta-feira (9). O prazo foi ampliado para o dia 17 de maio .

De acordo com o Centro Paula Souza, o processo seletivo conta com 41.790 vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas entre as unidades de todo o Estado de São Paulo. A relação completa de unidades e cursos está aqui .

Inscrições

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs o interessado deve acessar o site, preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico. Clique aqui .

Também é necessário realizar o pagamento da taxa de R$ 40. O recolhimento do valor pode ser feito até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária, na internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda pela ferramenta getnet, disponível no site oficial do Vestibulinho, com cartão de crédito. A inscrição no Vestibulinho das Etecs somente será efetivada após o pagamento da taxa.

Requisito

Para concorrer a uma das vagas para os cursos técnicos nas três modalidades, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio, ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está cursando o período.

