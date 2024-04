redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Fies é um programa que ajuda estudantes do ensino médio a entrar em universidades

O Ministério da Educação anunciou, nesta sexta-feira (26), que prorrogou o prazo final para as convocações da lista de espera do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies ). Agora, o novo prazo ficou marcado para 17 de maio .

Anteriormente, esta etapa do processo seletivo do Fies iria do dia 28 de março até a próxima terça-feira, 30 de abril. A prorrogação acontece após alunos do ensino médio reclamarem que erros do MEC no processo seletivo estavam atrapalhando a chamada de novos alunos pela lista de espera .

Principais queixas dos candidatos:

- As listas de espera não estão convocando os aprovados no ritmo esperado, por isso, milhares de alunos que não foram aprovados na 1ª chamada aguardam a convocação;

- O sistema eletrônico pelo qual os estudantes enviam os documentos na matrícula tem problemas técnicos desde o início do processo, atrasando todas as etapas seguintes;

- A mesma pessoa está sendo aprovada em mais de uma opção de curso (algo vetado pelo edital do Fies).

Ao todo, os estudantes disputam cerca de 67 mil vagas para fechar contratos de empréstimo e pagar a graduação.

Fies 2024

O edital do Fies 2024 foi publicado em 7 de março, quase dois meses após a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2023.

As inscrições para concorrer ao financiamento terminaram em 18 de março, após algumas universidades já terem iniciado o ano letivo. Isso fez com que os aprovados, que ainda teriam todo o trâmite da pré-aprovação e da matrícula, perdessem as primeiras semanas de aula.

