Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A inscrição deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni) abriram nesta segunda-feira (29) e, até às 19h do mesmo dia, já acumulavam 425.617 inscritos.

No total, foram registradas 528.966 inscrições, considerando que é possível escolher até dois cursos. Ao todo, o programa oferece 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%) —, distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes.

O balanço parcial feito pelo Ministério da Educação (MEC), referente às primeiras 19 horas de inscrição, mostrou que o curso com o maior número de inscritos foi medicina, com 83.830 inscrições. A lista é seguida, respectivamente, pelos cursos de direito, com 57.440 inscrições; psicologia, com 44.253; enfermagem, com 39.844; e fisioterapia, com 22.030.

O balanço também mostrou que a região Nordeste é a que tem a maior quantidade de inscritos (de acordo com o endereço do candidato) no primeiro semestre do Prouni 2024, com 154.437 inscrições. Em seguida, aparece o Sudeste, com 144.036 inscritos; o Sul, com 48.184; o Norte, com 47.408 e o Centro-Oeste, com 31.552.

Inscrições

As inscrições para o Prouni 2024 estão abertas até o dia 1º de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para se inscrever, o participante deve ser cadastrado no login único do governo federal e ter uma conta no gov.br. Caso já tenha, basta realizar o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. As inscrições no Prouni são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet.

O resultado do Prouni do primeiro semestre de 2024 será terá chamadas sucessivas. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso em 6 de fevereiro (primeira chamada) e 27 de fevereiro (segunda chamada).