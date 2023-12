Cecília Bastos/Usp Imagens Vestibular USP 2024: inscrições começam nesta quinta (17)

O ingresso na Universidade de São Paulo (USP) conta basicamente com duas etapas de provas (objetiva e discurssiva) onde são avaliadas as habilidades do candidato nas disciplinas do ensino médio.

Mas para aqueles que se inscrevem em algumas carreiras, há uma terceira etapa: a prova de competências específicas.

Ela é aplicada àqueles que desejam uma vaga nos cursos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música – São Paulo (SP) e Música – Ribeirão Preto (SP).

O formato de aplicação dessa prova varia de acordo com a carreira e os detalhes do que é pedido em cada uma delas podem ser encontrados no Manual do Candidato Fuvest 2024.

O exame é classificatório e eliminatório: você precisa pontuar pelo menos 50% da avaliação para ser elegível de convocação.

Quando são as provas de competências específicas?

Artes Cênicas - 08/01 a 11/01/2024 (segunda-feira a quinta-feira);

Artes Visuais - 04/01/2024 (quinta-feira);

Música - São Paulo (SP) - 11/12 a 14/12/2023 (segunda-feira a quinta-feira);

Música - Ribeirão Preto (SP) - 03/01 a 06/01/2024 (quarta a sábado).