Reprodução/Youtube Feder, secretário de Estado da Educação

O governo do Estado de São Paulo definiu que pagará um bônus médio de R$ 2,4 mil a professores e profissionais que atuam em escolas e em órgãos administrativos da rede ensino estadual. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o valor será depositado no dia 6 de outubro.



Os servidores que atuam na direção e coordenação escolar, professores e equipes de apoio das unidades e diretorias regionais de ensino terão direito ao bônus por resultados alcançados no ano letivo de 2022, de acordo com o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp).

Atualmente, os critérios para pagamento da remuneração são as notas dos estudantes, o nível de aprovação e de reprovação dos alunos.

A partir de 2024, o secretário da Educação, Renato Feder, quer inserir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) como índice para desempenho das escolas, o que fará com que sejam considerados fatores como condições estruturais das unidades, o perfil das escolas e o perfil racial dos alunos.

“Em São Paulo, o Idesp é muito importante para balizar as nossas ações a nível estadual, a fim de garantir a melhor educação para os nossos alunos. Mas, se queremos ter a melhor educação do Brasil, precisamos estabelecer metas com base na comparação com os resultados de outras redes estaduais do país, por isso a nova regra para que o bônus seja calculado a partir do Ideb”, afirma Feder.